最新調查 日6成以上女性媒體人曾遭性騷擾

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日本民間組織「性暴力與報導對話之會」17日公布一項針對媒體人所做的性騷擾受害問卷調查，結果發現，日本媒體內有65%的性騷受害人選擇不找人商量，自己默默承受，其中有8人還被強迫發生性關係。

財務省前事務次官性騷朝日電視台女記者事件發生後，該會自4月24日至5月7日，針對報社、電視台、出版社等的男女記者、製作人及自由記者等做了一項網路問卷調查，其中有107人回答(包括4名男性)。

受訪者的年齡約20至60多歲，其中以30多歲為最多，受害最多的年齡代是20多歲女性，占了7成。受訪者當中，有102人曾遭性騷擾，且有96%的人不止1次遭到性騷擾，遭10次以上的還超過半數。

性騷的加害人以採訪對象和往來廠商等為最多，占40%，上司占24%，前輩占19%，加害人以40至50多歲的男性為主。有關遭性騷的內容，有61人表示，「開些與性相關的玩笑和嘲諷」，有49人則曾被「強抱」，有82人曾被「摸身體」，其中47人被摸胸和屁股以外的部位，還有8人被強迫發生性行為，有39人差點被強迫發生關係。

有6成以上的受害人表示無法找人商量，最多的理由是，有38人回答，「不想被說: 『女人就是麻煩』」。該會指出，女性即使受到性騷擾也無法得到周邊人的理解，希望媒體能進行調查，正視此問題，防止類似事件再度發生。

(中時 )

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