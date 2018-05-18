MLB》天使險遭完封 大谷開轟一枝獨秀

2018年05月18日 15:36 中時電子報 盧品青

Can't let the fans go home empty handed. Ohtani hits a solo home run in the bottom of the 9th! pic.twitter.com/MjYQfv15RJ — Angels (@Angels) 2018年5月18日

天使隊18日迎戰光芒，除了大谷翔平敲出1發陽春砲，天使打線嚴重當機，終場以1-7敗給光芒。天使隊甚至差一點被完封，全場僅3支安打，直到9局下大谷的陽春炮才打破鴨蛋，挽回一點顏面，光芒則敲了14支安打。

9局下，大谷翔平1出局時上來打擊，他前3次打數掛零，這次逮中一顆紅中的速球，直直轟向中外野，成為他本季第6轟。雖然打了敗仗，至少現場大谷的球迷非常開心，他的整體攻擊指數(OPS)依然維持在全隊第2高的0.977。

一般的投手，攻擊指數超過0.500就算很會打了，當然大谷不是一般的投手，但即使以野手的標準來看亦是極為優秀，全隊僅有中外野手「神鱒」卓奧特(Mike Trout)在他之上(1.031)。

光芒王牌阿契(Chris Archer)今年還未進入狀況，但此役大發神威，6.2局僅被敲2安，卓奧特、大谷在他手中都打不出去。

天使左投史卡格斯(Tyler Skaggs)表現不差，他6局投完退場，天使只以0比1落後。但是第7局上來中繼的吉姆强生(Jim Johnson)投不完1局就被打4分，他才是頭號戰犯，但由倒楣的史卡格斯承擔敗投。

(中時電子報)