周刊爆料體罰選手私下收費 陳詩欣辭掉東華大學教職

2018年05月18日 15:37 中時電子報 黃邱倫

深陷婚外情的雅典奧運跆拳道金牌陳詩欣，如今周刊又爆料她在任職花蓮東華大學的期間體罰選手、私下收費，陳詩欣今天在她個人臉書一一澄清，最終還以完成階段性任務，辭掉東華大學教職。

陳詩欣表示，除了訓練選手外，奉獻專業給予對詩欣有恩的公家單位及學校─教育部體育署以及國立東華大學；更加珍惜教學相長，累積豐富之教學經驗的每一個機會。授課期間，擔任2017亞洲少年、2017世界少年、2017世界青少年、2018世界青少年等國家隊總教練一職，另四級在每月均有國內比賽或選拔賽事（全國少年盃、全中運、大運會、全國青少年、全運會、總統盃、世青賽選拔、亞運選拔等），盡可能排除萬難親自授課教學；倘若遇重大關鍵賽事則安排專業跆拳道老師暫代。

陳詩欣說，謝謝體育署及師長們，三年計劃八年耕耘，犧牲奉獻，回饋傳承培育許多人才，凡事盡心無愧於心。外傳詩欣團隊在今年1月份起就離開東華大學以及培訓基地，均未在美崙校區正常訓練等，在此鄭重聲明，培訓團隊均正常在基地訓練至5月，期間均未領取教育部體育署及東華大學任何薪水（年終亦是）。

陳詩欣表示，已親自至教育部體育署說明原委，除了感謝並提出終止此計劃─離開國立東華大學執教。僅交代清楚前因後果。長達八年歲月，辛苦打下根基卻….人生總是有著許多意外。

陳詩欣說，「這一路獨自承受這一切，無論失去多少，我依然正向看待自己的人生，畢竟我會努力東山再起。我還有父母要孝順，兒女要陪伴照顧，我會撐起一切。謝謝您們讓詩欣再次成長與因應一切風波。只想說：爸爸媽媽對不起，讓您們擔心失望了！對不起！之後詩欣會繼續積極面對生活，不再隨對方起舞也不願浪費媒體資源影響真正值得關心的社會國家大事。」

(中時電子報)