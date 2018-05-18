都是499惹的禍？ 新申辦斷訊害骨肉分離

陳姓老翁（中）被人發現走失街頭，幸好警方鍥而不捨，幫老翁找到回家的路。（柯宗緯翻攝）

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499之亂好不容易告一段落，未料高雄市三民一分局警方受理一起陳姓失智老翁走失案件，嘗試撥了3、40通電話，好不容易聯繫上老翁兒子，他才說因為剛申辦完499元網路吃到飽，但訊號尚未開通，不敢獨自出門找爸爸，所幸警方協助下，讓爸爸平安回家。

長明街派出所警員蔣孟霖、潘建文16日晚間接獲報案，在建國二路一處騎樓看見1名失智老人癱坐在地，看來走了一段很長的路，神情顯得疲憊，他一派輕鬆說「我是散步過來的」員警趕緊將老翁先帶回派出所。初步得知老翁身分，是家住鳳山的75歲陳姓老翁，但無法交代住家地址及背出電話號碼，讓警方傷透腦筋。

員警潘建文這時不死心，將老翁說出的缺漏號碼每個都撥打一次，逐一打了3、40通電話，老翁的兒子終於接通了，他聽聞父親平安在派出所後鬆了一口大氣。

老翁兒子表示，當天剛申辦499元網路吃到飽，但手機訊號未開通，在這空窗期間，不敢自己1人出門找尋父親，怕錯過任何來電告知父親的消息，實在很感謝警方迄而不捨的同理心，他旋即至派出所將父親接回家。

三民第一分局分局長戴台捷表示，若家中65歲以上長者常有走失紀錄，可向轄區派出所或社會局申請愛心手鍊，在手鍊上標示聯繫方式或住址，讓每個失智老人都可以順利找到回家的路。

(中時 )

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