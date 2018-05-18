亞太盃橋藝賽爭光 苗縣長接見表揚教練選手

縣長徐耀昌接見表揚獲亞太盃橋牌冠軍的U21少女組教練及選手。（陳慶居攝）

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徐耀昌接見表揚季軍隊伍青少年組教練和選手。（陳慶居攝）

苗栗縣學子代表中華民國參加印尼雅加達的亞太盃青年橋藝公開賽，儘管因不適應當地食物造成身體不適，仍分別獲得U21少女組冠軍及U21少年組季軍。苗栗縣長徐耀昌與教育處長徐永鴻18日接見表揚優秀選手與教練，肯定他們為苗栗及國家爭取最高榮譽，也強化縣內體育發展基礎。

凱旋歸來接受表揚的有青少女組冠軍的教練溫振琴，及選手黃羽榛、游宛庭、許雯硯、劉僖黎、方佑心及劉家伶。青少年組的教練黃中揚，及隊員蘇上瑄、李慶泓、邱垂泯、魏趨棣及魏趨棠雙胞胎。橋委會主委鄭碧玉並將獎牌獻給縣府增添光榮。

縣府教育處指出，橋牌是已世界公認的智力運動，可以啟發智慧、訓練判斷力、促進合作友誼，打橋牌同時需要運用各類學科的技巧才能致勝，發揮智慧與技巧，尤其崇尚公平、公開、公正的體育精神，成為一項高尚而有益身心的運動。

苗栗縣近年來在國中體育班積極推動橋牌運動，在教練辛勤指導及橋藝委員會推展之下，學子相繼在全國賽及國際賽發光發熱。這次出國參賽的選手中，除還在明仁國中就讀的4名學生外，其他皆是明仁國中及竹南國中畢業的校友。

徐耀昌感謝學校團隊及教練辛勞付出，使縣內橋藝愈發蓬勃發展，也期許選手不斷累積實力，在國際及全國各項體育競賽奪取佳績，為苗栗爭光。

(中時 )

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