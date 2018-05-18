蔡英文：2020年底讓南迴鐵路全線電氣化通車

2018年05月18日 15:52 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天前往台東太麻里視察「前瞻軌道建設南迴鐵路電氣化工程」，期勉所有施工團隊在2020年底前完成南迴鐵路全線電氣化通車，並強調，政府將透過推動臺鐵票務系統的整合與再造，以及「花東鐵路全面雙軌化」等兩大策略，期大幅改善花東鐵路運輸問題。

蔡英文先聽取交通部鐵工局副局長伍勝園簡報「南迴鐵路電氣化多良段」現況，瞭解目前多良段工程施工情形與進程。

她說，深深感覺到這裡是全台灣所有鐵路車站裡面最漂亮的車站，相信所有施工團隊也是抱持著這樣的心情，來完成這項南迴鐵路電氣化工程，這也是環島鐵路電氣化路網最後一哩路。

她是屏東人，每次往返屏東與台北，都會路經東海岸，也曾有幾次搭乘火車往返的經驗。全台灣的環島鐵路，由於這段南迴鐵路還沒有電氣化，因此無法全段連結，對此，她請行政院及交通部協助，將南迴鐵路電氣化的工程費用，特別列入前瞻基礎建設計畫的預算，來完成環島鐵路的最後一哩路。

對於南迴鐵路電氣化工程，她認為「東部鄉親真的等太久了，我們不能讓大家繼續等待」，因此她期勉所有施工團隊，將來務請如期如質完成這項工程。未來南迴鐵路完成電氣化以後，普悠瑪號、太魯閣號都可以開到台東。換算下來，從高雄直達台東，只要90分鐘。

為爭取更多施工時間，目前有部分末班車暫停行駛，改用公路客運服務民眾。蔡英文要求交通部一定要做好配套，並且跟鄉親妥善說明。

東部火車票長期一票難求，她强調，會透過兩個方法來解決。第一，短期內以前瞻計畫的經費，推動台鐵票務系統的整合和再造。第二，長期則是要推動「花東鐵路全面 雙軌化」。鐵路雙軌化，班次就會增加，花東鐵路運輸的問題，就可獲得大幅改善。

她也請交通部及施工團隊繼續加油，2020年底之前，務必讓南迴鐵路全線電氣化通車。

(工商 )