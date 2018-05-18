瞄準中間選民 邱文祥：柯文哲又藍又綠 不是真中間

2018年05月18日 15:51 中時電子報 喻華德

無黨籍臺北市長參選人、前臺北市副市長邱文祥，昨日接受媒體人周玉蔻主持的《蔻蔻早餐》節目專訪，由於邱文祥曾為柯文哲在醫學院的同班同學，且柯文哲稱自己IQ 157，而邱文祥醫師則為IQ 158，因此邱同學如何看柯同學成為焦點。

蔻蔻早餐20180517蔻蔻’s VIP-邱文祥-外科掌舵者邱文祥 披白袍挑戰柯P

為何決定參選？

邱文祥表示他在臺北市政府衛生局服務4年，擔任副市長2年，市政顧問3年，本身行醫多年。市府同仁及病患推崇他擁有較佳的「溝同協調能力」，勸進他參選已兩年。一開始他並未起心動念，但是在觀察「柯同學」後（兩人為楊明醫學院大一同班同學），當柯文哲當選時邱文祥也期望柯同學能「擺脫藍綠包袱」，但3年後他發覺「柯文哲以為市長一個人可以做」，他說「市長是一群人做的」，是能夠「人和」的人來做的。因此他開始想「我是否能做的比柯文哲更好」。經多方咨詢後，他決定參選臺北市長。

邱文祥是郝龍斌派系來扯丁守中後腿的？

因為邱文祥擔任臺北市副市長是在郝龍斌擔任市長期間（邱補充副市長由市長指派，未必要同黨籍才能擔任），周玉蔻說坊間傳聞郝龍斌與丁守中雙方家族有軍火利益矛盾，詢問他是否是郝系派來扯丁守中後腿的？邱文祥說：「I swear(我發誓)絕對不是」。

參選為表達理念 柯文哲非中間

邱文祥說，選舉有點像唐吉科德，他受市府同仁所感動，因此決定參選。周玉蔻問，若需要整合，邱文祥會把他所代表的力量投入藍還是綠？他回答「中間選民」。周玉蔻說，中間選民、中道力量不就是柯文哲？他說柯文哲不是代表中間，他一開始是「墨綠」，後來變來變去，一下這樣一下那樣，他說：「我也看不清楚，你覺得呢？」

邱文祥的臺灣價值為何？是否支持兩岸一家親？

周玉蔻問「你的臺灣價值為何」？邱答「臺灣土地上的人有決定臺灣自己未來的權利」。周問意思是？邱答，中華民國是主權獨立的國家，這就是臺灣價值。周問邱是「支持中華民國還是支持臺灣建國」？他說：「當然是中華民國」。

周問是否支持兩岸一家親，邱說他是亞洲泌尿外科的秘書長，學生上萬人，其中大陸學生也很多。他說對這個問題他的想法是，「在國共內戰時等於是打了一架，變成兩個團隊。應該是這樣。可是你又說他們沒有血緣關係那也說不過去。你到福建去看看，我是漳州人。」

他反問周玉蔻是哪裡人。周答：「我臺灣人」，邱文：「你不是閩南人？」周答：「我爸爸媽媽山東人」。邱說：「我覺得比較像兄弟吧。兩岸一家親是未來式」。周玉蔻說那是辜寬敏的講法，邱說：「就是父母死亡的兄弟，因為國共內戰的時候就是父母打架」。他補充「未來是要討論的。可能也沒有一家親，可能分開也說不定。」

邱醫師診斷柯文哲 中間不是搖擺

邱文祥說，第一是柯文哲這兩週來的搖擺會讓他的支持者失望。周玉蔻說「中間就是搖擺，不是嗎？中間不是不藍不綠嗎？」邱答：「中間不是搖擺，那是又藍又綠才是搖擺。（從這兩週柯的表現觀察）又想要藍有想要綠然後說自己不藍不綠。中間是堅定我的中間信仰，我就是這樣」。邱說柯文哲近日軒然大波就是因為「一下這樣一下那樣」。周追問：「所以柯不是真正中間力量的信仰者？」，邱說「我不覺得，他原來就說他是『墨綠』」。周說：「他原來是墨綠，但是他現在要打破藍綠高墻」。邱反問：「柯有跟很藍的人在一起嗎？」周說：「柯昨日說賴清德的務實臺獨工作者說是不負則的，他可以幫國民黨議員站臺」。邱反問：「你看他會跟那個國民黨議員站臺？」

周玉蔻說，邱文祥宣布參選時，很多人認為國民黨會禮讓他，因為只有被禮讓才能複製柯文哲被民進黨禮讓的模式。邱說禮讓的基本原則是他要加入國民黨，國民黨沒有人找他談，但以他的認知國民黨的黨性是如此。

勁敵是自己

周玉蔻問，丁守中說他的勁敵是柯文哲，那邱文祥的勁敵是誰？邱說因為他現在屬於劣勢，因此他的勁敵是自己。他會走自己的路，讓他在市府的表現讓市民知道。他的勁敵是現在沒知名度。

丁邱配？

周玉蔻問國民黨市府與邱文祥接觸詢問丁邱配的可能性。邱表示沒有。他想勝選，而民調很重要，因此他在準備自己做民調。

智商不是成為好市長的關鍵 同理心才是

周問邱關於倪重華評論邱智商比科高。邱指出當時智商是測驗數學題目，柯文哲IQ 157，邱文祥IQ 158。他認為這只代表「那一次考試的智商分數高（以數學為主的題型），並不表示智商高，智商有13個面向，『同理心』也是智商的一部分」。他說柯文哲的「同理心」不高，不然不會有23位局長辭職。而IQ不高的人EQ不會高，他強調當市長IQ不是那麼重要。

柯文哲的缺點是喜歡公開罵人

邱文祥說柯文哲的缺點是「喜歡公開罵人」。他說他印象中柯要罵人的開場白「你智商多少，我智商157」，很多人告訴他柯文哲常講「我智商157，你智商那麼笨」。再來是「無法聚眾，建立團隊」。周說柯有網軍，但邱沒有。邱答他的粉絲有6萬人，而且柯文哲龐大的粉絲其中「有些不是真的」。第三，邱認為「好的領導人應該能教出更優秀的接班人」，柯「無心培養接班人」。此外還有「反復」的問題，會流失年輕選民和中間選票。

如何提高知名度？不靠批評對手，靠口碑行銷

邱文祥認為批評競爭對手無法提高自身的知名度，而口耳相傳卻是真的有效的方式。以他身為醫師的經驗，一般人尋求意見時，一定找最親的朋友詢問，因此這種「背書」的效用不能小視。

如何評價柯文哲當年的MG149事件？

一般回扣的定義是我賣你東西，你給我錢，稱為回扣。但是柯把MG149變成公開帳戶，與傳統回扣的定義不同，公開帳戶是臺大在管的，很多醫生都有，表示有一個公開的程序，起碼醫院認可。

誰會投給邱文祥？

針對周玉蔻這個問題，邱答：「認為這件事情重要，這個人的誠信、正直可以信賴」的人會投給他。

評柯文哲政績 只拆不建

關於周玉蔻詢問柯文哲的政績，邱文祥說「只拆不建」。而且他強調大巨蛋已經蓋到現在的進展卻不處理，猶如「外科醫生肚子打開來三天不處理」。肚子打開三天人會死，大巨蛋雖然不會死，但他請教過工程專家，大巨蛋生鏽會吸水，久了會整個坍塌，因此他主張大巨蛋一定要蓋。萬一發生坍塌，大巨蛋下方是捷運板南線。將成為臺北市的大災難。而大巨蛋旁邊是18層樓的大樓，若拆除大巨蛋，兩邊不平衡也有可能發生塌陷。而把大巨蛋蓋完可提供年輕人工作機會。

重點是安全問題，他認為臺灣沒有一家公司有能力判斷、監督大巨蛋工程是否安全，而美日有。

至於合約問題可以再談。若外界對安全有疑慮，大巨蛋的使用執照由北市府核發，設計容量4萬人，可以第一年先核發2萬人的執照。安全以後可以逐步增加許可人數。將大巨蛋蓋起來，不成為爛尾樓，同時也可以增加年輕人的工作機會，是一位負責任的市長的態度。

他反問周玉蔻，「外科醫生肚子打開來三天不處理，你睡得著覺嗎？」

(中時電子報)