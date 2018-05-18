許信良：蔡總統依中華民國憲法處理兩岸 沒有台獨問題

中華港澳之友協會18日舉行「兩岸關係發展與前瞻」座談會。（潘維庭攝）

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旺報

談到蔡政府的兩岸政策，亞太和平研究基金會董事長許信良18日表示，蔡總統以中華民國憲法和兩岸關係條例處理兩岸事務，沒有「兩個中國」問題，也沒有「台灣獨立」問題。

許信良解釋，中華民國憲法並沒有說明台灣獨立，台灣獨立不是現在政府的法律，大陸一直指控民進黨政府「台獨」是偏見和成見，不是事實，但台灣內部很多人在散播這個成見，民進黨現在的政府不是台獨政府，是中華民國政府。

中華港澳之友協會18日舉行「兩岸關係發展與前瞻」座談會，許信良做出以上表示，但許信良也強調，蔡政府立場很清楚，以中華民國憲法、兩岸關係條例處理兩岸事務，不會接受「八字真言」（九二共識、一中各表），他認為，這個立場蔡總統守之不易，大陸也必須了解這點。

許信良強調，台灣「現狀」本身不是只有我們主張，也受到全球化國際政治支持的現狀，大陸也尊重台灣現狀，最大的問題是，台灣內部自己有人想改變現狀。

他表示，雖然有些人、包含他自己，對台灣現狀不滿意，但這是國際政治的大勢。他舉例，巴勒斯坦想建立一個獨立國家，奮鬥60年，還沒達到它的建國目標，但為這個目標死傷多少人？付出慘重代價，「要是讓台灣變窮、死傷百萬人，50年沒發展，台灣也要這麼幹嗎？」

許信良也強調，不是中美對抗下，台灣什麼都能幹，「美國不會支持我們到這麼程度的」，台灣真正問題是發展，經濟是一切，如果不懂得照顧人民，讓全民共享成果，照顧弱勢族群，解決22K、少子化問題。

他認為，台灣要在民主法治努力，比大陸更照顧人民、弱勢族群，建立比大陸還好的榜樣，不是要跟大陸軍備競賽，而是要爭取大陸民心，「讓大陸人民知道，讓台灣存在是大陸最大的利益。」

(旺報 )

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