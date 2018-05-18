影》首次起降西沙永興島 陸轟-6K提升海上實戰力

2018年05月18日 15:49 中時電子報 楊幼蘭

中國大陸空軍官方微博號「空軍發佈」5月18日公佈，空軍航空兵近日組織了轟-6K等多款多架轟炸機，在南海展開島礁起降訓練，以提升「全疆域到達、全時空突擊、全方位打擊」的能力。

《觀察者網》的軍事評論員認為，從影片和照片可以推測，這次轟-6K戰機是在永興島進行起降訓練的。

據中國新聞網與新華網18日報導，在這次訓練中，師長郝建科駕駛轟-6K戰機，帶頭從南方機場起飛，在既定空域完成對海上目標突擊訓練後，赴島礁機場進行起降訓練，達成訓練目的，為空軍轟炸機部隊島礁起降訓練積累經驗。

軍事專家王明亮指出，解放軍轟炸機在南部海域開展島礁起降訓練，有利於提升應對海上方向各種安全威脅的實戰能力，以鍛鍊備戰打仗本領。

分析指出，永興島距離海南主要機場大約400公里，在永興島部署戰機可以增加解放軍各型戰機在南海的作戰範圍，並延長作戰時間，為維護海洋權益，捍衛領土完整與國家主權，都提供了進一步的保證。

央視去年底首度公開南海島礁加固式機堡，圖為殲-10A戰機在機堡內的畫面。（央視截圖）

永興島是西沙群島最大的島嶼，也是中國海南省三沙市人民政府的駐地。分析指出，這不是解放軍首度在永興島上部署戰機，據去年CCTV報導，解放軍殲-11BH戰機成功部署永興島，攜帶實彈進行了戰備值班任務。

公開報導顯示，中國已在南海西沙、南沙等島礁，建立了4座機場，其中西沙1座、南沙3座。去年以來的國外商業衛星照片顯示，這些機場上的加固式機堡基本上是按每個機場約24個的規模建造。從公開資料可知，在軍改之前，解放軍一個航空兵團的戰機數量就是24-28架，那4座機場最多可進駐96架戰機，約相當於軍改之後的解放軍3個航空兵旅。

中國大陸軍事專家先前指出，南海西沙群島的永興島機庫不但以鋼筋混凝土加固打造，而且內部寬敞。頂部一道道橫樑應該是特種鋼筋建成，地面也鋪設了上等水泥，以防南海經常出現的颱風。

除了抗颱風，加固式機庫的另一個重要作用，就是減少敵軍對地攻擊飛彈與炸彈的攻擊。而這些機庫的寬敞也顯示，解放軍現役殲-11系列、蘇-30系列，殲-10系列與飛豹等重型、中型戰機都能停放。

先前有衛星照片顯示，有的島礁機場為20個戰機機庫、4個大型軍機機庫的配置。那麼以運-8、運-9中型運輸機平臺生產的電子戰飛機，巡邏機與偵察機等，也很可能得以常駐島礁機場。

而配合這些島礁上已建成的地面雷達、指示燈塔等配套設施，萬一真有需要，這些機場可以作為綜合性航空兵基地使用。而常駐機場的各型戰機、特種飛機，以及地面防空設施等，可以構成一套完整的空中作戰體系。

(中時電子報)