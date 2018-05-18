農婦怨「整箱20公斤菜只值100元」 網友暴動：想買

2018年05月18日 16:12 中時電子報 簡怡欣

前陣子台北果菜市場20天內休市11天，衝擊農銷，雲林地區部分菜農眼看蔬菜長成卻無處銷售，只好忍痛先拔除，準備改當堆肥。（中央社資料照）

今年農曆春節後菜價低迷，今（18）日有農民在臉書社團無奈抱怨，近來蔬菜市場拍賣1公斤只有5元，一箱菜只值100元，但扣除箱子一個30多元，加上栽種期間所花費的各式成本等費用，苦嘆「真的賠錢啊！」整箱菜快20公斤只要價百元，讓網友紛紛詢問，「想買」、「靠天吃飯就會這樣」、「根本做身體健康的（工作）」。

有農婦在臉書社團「爆怨公社」指出，近日天氣這麼熱，農民在大太陽下工作滿身大汗，簡直是穿幾件濕幾件；但沒想到「越努力工作賠越多」，菜價低迷久久不見起色。

她指出，市場拍賣1公斤白菜只有5元，等於說裝滿整箱的白菜才100元；還有菜農的大陸妹售價更慘，賣出價只有2元，結果1件才20元。但光紙箱一個就20元到30多元，還得扣掉栽種成本，包括施肥、灌溉、工人薪水、運費等，讓她大嘆，真的賠錢啊！

菜農曝光產地菜價價格，吸引網友紛紛留言，「想買」、「也太便宜了」、「可以網路訂嗎」、「我去菜市場買的時候都好貴」，還有網友回應，「現在賣菜都在比（誰）丟多的」、「便宜到沒人要」、「農民的心酸」。

(中時電子報)