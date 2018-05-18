吳秀波《軍師2》靠「腰」了得

2018年05月18日 16:25 中時 洪秀瑛

吳秀波劇中揹演員劉歡。（中視提供）

王洛勇（左）。（中視提供）

王洛勇飾演諸葛亮。（中視提供）

《軍師聯盟2虎嘯龍吟》6月將在中視八點檔播出，男主角吳秀波再施男性魅力，他被發現腰力了得，在上部《軍師聯盟》劇情中，危急時為了保住皇太子，作為臣子的他父愛噴發，背起年幼的曹叡在階梯上奔跑，吳秀波雖然已是大叔，但腰桿子依舊給力。

下部《軍師聯盟2虎嘯龍吟》吳秀波也有揹戲，對象仍是「曹叡」，但這回換是成人版，劉歡飾演的曹叡在駕崩一刻，司馬懿一路背著走出大殿，讓人看了好虐心，雖然劉歡不胖，也有70公斤上下，吳秀波揹著拍戲，臉不紅氣不喘，可說是為了自己監製又主演的戲十分拼命。

《軍師聯盟2虎嘯龍吟》氣勢更較上部磅礡，戰爭場面接二連三，吳秀波的劇服造型明顯有變化，他脫下樸素布衣，換上盔甲，蓄起鬍子，搭配劇情走入他統掌兵權，和諸葛亮智謀對決的經典橋段。

飾演孔明的王洛勇，曾以英文朗誦《出師表》在網路爆紅，他的詮釋成為這部戲的一大看點，冷峻風格意外受好評。

《軍師聯盟2虎嘯龍吟》網路討論熱烈，大家感興趣的還有劇寵小烏龜「心猿意馬」，牠的戲份不多但很搶戲，司馬懿出兵時都帶著牠，有時是握在手上若有所思，當司馬懿出戰諸葛亮，胸前被射上一箭時，也因牠躲過一劫。

(中時 )