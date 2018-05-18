大陸手機流量平均單價年內降3成 取消跨省漫遊費　

2018年05月18日 16:37 中時電子報 喻華德

據《人民日報》17日報導，中國大陸工業和資訊化部（資訊化）、國資委17日發佈《關於深入推進網路提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》，提出進一步提升資訊通信業供給能力、補齊發展弱點、最佳化發展環境，7月1日起取消行動流量(data)「漫遊」費，行動流量平均單價年內降低30%以上，促進數位經濟發展和資訊消費擴大升級，有力支撐經濟發展新舊動能轉換。

意見提出，要面向全球領先水平，加快寬頻網路演進升級。在光纖寬頻方面，普遍提供百兆寬頻接入能力，全年新建光纖端口超過5,500萬個，光纖寬頻用戶佔比超過90%，在超過100個城市試點向用戶開通千兆寬頻業務。

在4G網路方面，新建4G基站45萬個，提高辦公及商務大樓、電梯等室內覆蓋水平，提升鐵路、公路沿線連續覆蓋品質，進一步提升4G網路話音和數據業務體驗。在5G技術産業發展上，紮實推進5G標準化、研發、應用、産業鏈成熟和安全配套保障，組織實施「新一代寬頻無線行動通信網」重大專項，完成第三階段技術研發試驗，推動形成全球統一5G標準。此外，還將加快IPv6規模部署應用，增強骨幹網路承載能力，全面部署100G及以上大容量傳輸網路。

聚焦電信網路和業務發展的不平衡、不充分，意見提出四項措施，補齊寬頻網路發展弱點。

一是加快前三批電信普遍服務試點項目建設，提前完成「十三五」規劃提出的大陸全國98%行政村通光纖和寬頻網路覆蓋90%以上貧困村的目標。推進行政村和陸地邊境線4G網路覆蓋，以及偏遠地區中小學、醫療機構等場所寬頻網路覆蓋。二是持續推進網路網間頻寬擴容，新增網間帶寬1500G；提升網路國際出入口帶寬能力。三是持續改善用戶上網體驗。四是加快政務資訊無障礙服務平臺建設。

在滿足人民期待和需求、加快釋放網路速度增加資費下降紅利方面，意見提出了四項措施。

一是7月1日起取消行動流量「漫遊」費，鼓勵基礎電信企業推出大流量套餐等流量降費措施，行動流量平均單價年內降低30%以上。進一步降低家庭寬頻資費、國際及港澳臺漫遊費。推動企業最佳化和精簡資費套餐。支持各地擴大公共場所無線網路覆蓋範圍，為用戶提供免費上網服務。二是推出行動轉售業務正式商用意見，進一步擴大寬頻接入網業務試點範圍，充分釋放民間資本創新活力。三是推動高速寬頻業務普及，100M及更高速率的寬頻用戶比例超過50%，4G用戶滲透率超過75%，月流量使用量突破4GB。四是深化高速寬頻應用推廣。協同推進農村地區寬頻網路建設與公共服務資訊化、農村電商、智慧農業、返鄉創業，助力脫貧攻堅。

(中時電子報)