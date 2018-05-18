打造新北三安城市 土城承天禪寺與氣密窗大王捐增2000枚住警器

新北市消防局副局長陳崇岳頒發感謝狀給土城承天禪寺，感恩捐贈千枚住警器。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
國內氣密窗大廠捐贈新北市千沒這警器，消防局副局長陳崇岳贈送感謝狀。（吳家詮翻攝）

為感謝平時積極投入公益慈善的土城承天禪寺與北部氣密窗大王之稱的大和賞氣密窗，各捐贈住宅用火災警報器1,000顆予新北市政府消防局，副局長陳崇岳特於昨(17)日主管會報中頒發感謝狀，受贈之住宅用火災警報器將發放至土城地區建築物5樓以下公寓住宅，並以低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群優先申請。

消防局說：藉由設置住宅用火災警報器，在發生火災初期，發出警報聲響『嗶…嗶..』或人語廣播『發生火災..請速避難』，提醒住戶即早因應、進行避難或初期滅火，避免發現時間太晚、避難延遲或避難失敗而造成傷亡。

承天禪寺，又稱土城承天寺，位於臺灣新北市土城區南天母山，為知名佛教僧侶廣欽上人於1955年創建的佛教寺廟，常回饋社會作公益不遺餘力；大和賞氣密窗(宏技昇股份有限公司)董事長莊尉引進日本技術研發各式氣密鋁門窗事業有成，熱心公益，此次捐贈動機為回饋鄉里，希望鄉親居家防火安全能多一份保障，達到拋磚引玉效果，鼓勵更多民間善心企業、宗教團體回饋社會。

新北市消防局推廣住宅用火災警報器行之有年，今年更持續運用各類管道宣導民眾自主裝住宅用火災警報器，同時也鼓勵社會各界踴躍參與捐贈，藉以提升住宅用火災警報器安裝率及民眾對於自家住宅火災的預防，期保障民眾生命與財產安全，將新北市打造成一個「安居、安全、安心」的三安城市。

(中時電子報)

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