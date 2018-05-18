日本冰滑天王羽生結弦與俄羅斯女神相戀囉！

日本雜誌驚爆冰滑天王羽生結弦和日本女神梅德韋傑娃談起地下戀情。(摘自梅德韋傑娃臉書)

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中時電子報

日本八卦雜誌《FRIDAY》今天出版爆料，滑冰天王羽生結弦與俄羅斯花滑女神梅德韋傑娃(Evgenia Medvedeva)已談起地下戀情。

帥氣十足的羽生結弦和俄羅斯花滑女神梅德韋傑娃真是郎才女貌。(梅德韋傑娃臉書)

4年前羽生結弦在索契冬奧摘金的時候，梅娃只是一位14歲小女生，當時帥氣十足的羽生在小梅娃的心中留下深刻印象。

現年18歲的梅德韋傑娃，拿過兩屆世錦賽金牌。(梅德韋傑娃臉書)

梅娃隨後在國際舞台嶄露頭角，連續兩年奪得歐洲錦標賽與世界錦標賽個人賽金牌，今年平昌奧運拿下個人賽與團體賽雙銀。

俄羅斯花滑女神梅德韋傑娃外型相當秀麗可愛。(梅德韋傑娃臉書)

梅娃喜歡羽生結弦早已傳遍圈內，去年羽生生日的時候，她精心準備了禮物送給心儀對象，而且還在社交網站放上兩人的合影，此外，每次比賽鏡頭前後兩人也都相當親密。傳聞最深的是平昌奧運期間勁敵札吉托娃和羽生擁抱時，站在旁邊的梅娃目露兇光狠狠盯著札吉托娃的樣子，至今讓不少人難以忘懷。

日本媒體認為，梅娃突然更換教練，遠赴加拿大投入奧瑟的門下，背叛師門的舉動有可能是為愛走天涯，而這個愛人就是待在加拿大的羽生結弦。

梅娃如今在多倫多和羽生結弦住在同一個地方，兩人每天朝夕相處。《FRIDAY》今日的撰文直言，兩人關係已超越粉絲對偶像的那層關係，甚至已發起地下戀情了。

(中時電子報)

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