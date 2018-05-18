日本冰滑天王羽生結弦與俄羅斯女神相戀囉！

2018年05月18日 16:40 中時電子報 黃邱倫

日本八卦雜誌《FRIDAY》今天出版爆料，滑冰天王羽生結弦與俄羅斯花滑女神梅德韋傑娃(Evgenia Medvedeva)已談起地下戀情。

帥氣十足的羽生結弦和俄羅斯花滑女神梅德韋傑娃真是郎才女貌。(梅德韋傑娃臉書)

4年前羽生結弦在索契冬奧摘金的時候，梅娃只是一位14歲小女生，當時帥氣十足的羽生在小梅娃的心中留下深刻印象。

現年18歲的梅德韋傑娃，拿過兩屆世錦賽金牌。(梅德韋傑娃臉書)

梅娃隨後在國際舞台嶄露頭角，連續兩年奪得歐洲錦標賽與世界錦標賽個人賽金牌，今年平昌奧運拿下個人賽與團體賽雙銀。

俄羅斯花滑女神梅德韋傑娃外型相當秀麗可愛。(梅德韋傑娃臉書)

梅娃喜歡羽生結弦早已傳遍圈內，去年羽生生日的時候，她精心準備了禮物送給心儀對象，而且還在社交網站放上兩人的合影，此外，每次比賽鏡頭前後兩人也都相當親密。傳聞最深的是平昌奧運期間勁敵札吉托娃和羽生擁抱時，站在旁邊的梅娃目露兇光狠狠盯著札吉托娃的樣子，至今讓不少人難以忘懷。

日本媒體認為，梅娃突然更換教練，遠赴加拿大投入奧瑟的門下，背叛師門的舉動有可能是為愛走天涯，而這個愛人就是待在加拿大的羽生結弦。

梅娃如今在多倫多和羽生結弦住在同一個地方，兩人每天朝夕相處。《FRIDAY》今日的撰文直言，兩人關係已超越粉絲對偶像的那層關係，甚至已發起地下戀情了。

(中時電子報)