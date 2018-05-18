這位帥氣歐巴被封「國民暖男」

2018年05月18日 16:37 中時 洪秀瑛

孫浩俊和林智妍。（中天提供）

孫浩俊外型帥氣。（中天提供）

孫浩俊熬出頭。（中天提供）

南北韓高峰會後，北韓這個神祕的國家再引起關注，中天娛樂台5月24日起，每週一至週五晚間7點將播出以「脫北者」為主角打造的韓劇《吹吧微風》，該劇在南韓播出時，曾創下26.3的高收視率，深受觀眾歡迎。

飾演男主角李長高的孫浩俊在《吹吧微風》中，是純真正直、有義氣的社區律師，與飾演女主角的林智妍有不少對手戲，這也是孫浩俊首度演出愛情戲，「第一次演愛情劇有點不自然，但幸好和林智妍不是第一次合作，以前有一起上實境綜藝節目，這次林智妍也幫忙很多，所以合作起來感覺還不錯！」

雖然是第一次擔綱電視劇男主角，孫浩俊卻一舉以《吹吧微風》拿下韓國MSC演技大賞，苦熬多年出頭。10年前孫浩俊因好友、韓團「東方神起」成員允浩引薦，加入「Tachyon」組合出道，服完兵役後專心投入演戲，因演出熱門電視劇《請回答1994》「海太」一角知名度大開，近年來戲約不斷，人氣水漲船高。

從小加入劇團的孫浩俊，起初很討厭上舞台演戲，他透露爸爸為了鼓勵他，還跟他做了小小交易，「如果有演小配角，爸爸就會給零用錢」，後來逐漸愛上演戲，決定走上演員之路。為感謝父母一路以來的支持，孫浩俊在演藝圈的收入幾乎全數交給家人，他心懷感恩地說：「隔了10年賺大錢，當然要給父母親和哥哥，加上對衣服沒有慾望，也不喜歡玩樂，所以沒有花錢的想法。」

孫浩俊被粉絲稱作是「國民暖男」，演出《吹吧微風》時，也展現暖男的一面，不僅與劇中演員相處愉快，在片場也特別照顧劇中的童星演員，兩人常在片場玩得不亦樂乎，愛小孩的性格嶄露無遺。

今年將滿34歲的孫浩俊也透露有「想婚」的念頭，他接受韓國媒體訪問時說：「我跟媽媽吵架，爸爸會偏袒媽媽，媽媽也會偏袒爸爸，我希望能找到一個偏袒我的人，從小就有早結婚的想法，建立一個家庭是我最大的人生目標」。孫浩俊也曾夢想在海邊舉辦帥氣的婚禮，但年紀漸長就會覺得如果雙方家長都健在，還是要循韓國婚禮習俗，言談之中吐露對家人重視。

中天娛樂台週一至五晚間7點《吹吧微風》。

(中時 )