518福州海交會開幕 「金門館」搶眼

第20屆海峽兩岸經貿交易會今天在福州開幕，以「八達樓子」為主題的「金門館」成為全場矚目的焦點之一。（金門縣工業會提供）

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以「烈嶼小長城．醉美大金門」為主題的「金門館」在下午3時開幕。（金門縣工業會提供）
福州市人大常委會副主任鄢萍（中）參觀金門館展售的特產。（金門縣工業會提供）
10餘家金門地區特產業者應邀參加518福州海交會。（金門縣工業會提供）
縣府參議許寬（中）代表縣府歡迎大陸居民到金門觀光旅遊。（金門縣工業會提供）

第20屆海峽兩岸經貿交易會今（18）日在福州海峽國際會展中心開幕，金門縣政府與金門酒廠（廈門）公司精心規畫，以「烈嶼小長城．醉美大金門」為主題的「金門館」成為全場矚目的焦點之一。

金門縣工業會接受縣府委託，籌辦福州518海交會參展事宜，邀集10餘家地區特產相關業者搭配金酒公司、金門陶瓷廠進行觀光行銷包裝，並配合「2018海灣旅遊年」萬人遊小金門的年度推廣計劃，特別以烈嶼鄉的地標建築「八達樓子」為會場主體造型元素，期待為戰地特色觀光旅遊增加曝光率，帶來更多陸客到金門自由行。

金門館在下午3時開幕，吸引人潮蜂擁來到，現場除有「金門高粱酒節」免費暢飲外，還根據金門傳統的民俗文化，規畫與民眾互動拿大獎的單元，展現金門人的熱情和好客。帶領地方特產業者跨海參加的縣府參議許寬，代表縣府歡迎大陸遊客到好看、好吃也好玩的金門走一走。

展期至22日的518海峽兩岸經貿交易會，以推動福建省對外開放，建構外向性經濟發展為目標，20多年來參加的國家、地區和商家逐年遞增。今年進一步擴大辦理規模，強化福建省在「一帶一路」建設的重要地位，並確立它做為大陸對台優惠政策覆蓋面最廣，兩岸合作交流最活躍的地區之一。

(中時 )

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