中共002航艦VS遼寧艦首次海試 關鍵贏在這裡！

2018年05月18日 16:53 中時電子報 何宜玲

大陸第1艘航空母艦遼寧艦。(圖/新華社)

大陸第2艘航空母艦，也就是首艘自製航艦5月13-18日進行首次出海試驗，經過5天海上測試之後，在18日中午返回大連造船廠碼頭。

中共海軍軍事學術研究所研究員李杰認為與中國第1艘航空母艦遼寧艦相較之下，002航艦的關鍵決勝因素可以說是這批人才隊伍相當成熟了。因為遼寧艦是第1艘航艦，每個人的第1步都很戰戰兢兢，但是002航艦則都是「熟手」、「能手」。例如曾任遼寧艦艦長的張崢出任002航艦編隊的指揮員，另外，曾在遼寧艦服役的官兵也都分布在各個崗位。讓即使是首次出海的操作手也都駕輕就熟。

5月11日遼寧海事局發布103號航行警告，顯示5月13日09：00至5月18日12：00，在黃海北部四點連線海域執行軍事任務，禁止駛入。顯示這是002航艦的首次海試時間範圍。

002航艦在開動之前，由於還沒有發動主機，必須要讓數艘大馬力拖輪連推帶拉，掉頭180度之後，才能離開舾裝碼頭，進入寬闊水域再發動主機，首次靠自主動力前進。因此軍事專家宋忠平認為，002航艦的首次海事的主要重點仍是安全。

宋忠平對《環球時報》表示説，002航艦在海試的時候是靠拖船拖出去，那時候它的動力系統還沒有正常工作，表示該航艦的動力系統是在出海之後才啟動。但是002航艦回來的時候，主要靠自己的動力進港，其他船只是輔助進港，表示動力系統測試很成功了。此外，這次海試基本上都按照預定計畫執行，也表示海事期間沒有發生什麼重大意外造成耽擱，都很順利。

另外，軍事專家李杰則表示說，這次海試所檢驗的動力系統其實是指鍋爐和螺旋槳，因為這兩樣可以確保整艘航艦動起來。也就是說，航艦航行會先低速，然後再高速。一般在海上高速航行3天3夜以後，全部鍋爐都運轉起來，可以以此檢驗動力系統的穩定性和可靠性。

李杰還點出，若要檢驗首次海試的成功指數有多高，也可以看下次海試與這次海試距離多久。因為首次海試回來之後，就要將鍋爐、汽輪機等整個動力系統再加以檢測，如果問題不大應該很快就能再次出海。

至於下次海試的重點將會在002航艦動起來之後，還要能聽見、能看見，也就是它的通信、導航和機電系統。

(中時電子報)