黃偉哲請益之旅到屏東 縣長潘孟安送鞋鼓勵勤走基層

潘孟安送給黃偉哲一雙慢跑鞋，強調走入基層一定用的上。（林和生攝）

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潘孟安特別送上一雙慢跑鞋，黃偉哲當場穿上。（林和生攝）

親新系的立委黃偉哲獲得民進黨提名、參選台南市長後展開請益之旅，18日南下屏東拜訪縣長潘孟安，2人就區域共同治理及行銷地方觀光與農特產進行意見交流，潘會後送上一雙慢跑鞋，鼓勵黃能勤跑基層，黃則回送便當鐵盒，「笑稱忙於縣政，應該很常會用到。」

潘、黃同是52年次，更在2005年同時進入立法院擔任立委，算是「同梯同學」，當時首次見面格外親切，如今都將在年底代表民進黨參選縣市長，許久不見的2人，黃先開口誇獎對方氣色好，潘則回應「你看起來比我年輕」，好交情不言可喻。

潘孟安會談過程中強調，台南以南過去長期由民進黨執政，縣市首長已有區域共同治理默契，更定期舉辦南高屏澎會議，在農產品行銷、帶狀遊程規畫及河川共同治理的面向，進行意見討論。

黃偉哲則認為，台南、屏東透過南二高聯繫其實距離不遠，且兩地都是芒果重要產季，若有機會入主市府，可望在農產行銷上共同合作，憑藉共存共榮、互助互補方向，延續過去縣市首長留下的區域治理機制。

兩縣市同樣有幅員遼闊的特性，常走入偏鄉離島的潘孟安，特地為黃偉哲送上一雙慢跑鞋，他當場穿上，但被問到選戰才剛開始、「現在就來請益會不會太早？」黃則回應，當然是從熟識的先開始，趁著選戰氣氛還很低時，來討論縣政與市政，希望把選舉味道降到最低。

(中時 )

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