與會考撞期 全國機器人賽影響國中組賽

2018年05月18日 16:56 中時 許素惠

亞洲智慧型機器人大賽是全國規模最大的機器人賽，匯聚各路好手競技。（虎科大提供）

▲2018亞洲智慧型機器人大賽由虎尾科技大學主辦，該校承辦的自動控制系教授李廣齊說，因為相撲機器人項目最多團隊報名，賽程表（右三）比其他項目多好幾張，預計會比到晚上。（許素惠攝）

全國規模最大的「2018亞洲智慧型機器人大賽」19日登場，參賽隊伍比去年成長6成，除了全國各地好手外，還有馬來西亞等外籍人士，巧的是和國中會考撞期，導致今年組隊報名的國中組數大減，主辦單位安排對比式賽程，讓報名者順利上賽場。

虎尾科技大學校長覺文郁指出，亞洲智慧型機器人大賽是國內目前規模最大的機器人比賽，今年由該校與中國工業職業教育學會、台灣人形機器人學會共同舉辦，為了這場年度盛會，該校努力籌措經費挹注，除了在校內舉行外，接續3場將分別在空軍技術學校、台北海洋科技大學及崑山科技大學舉辦，匯集了近千團隊參賽。

19日首場在虎科大圖書館登場，該單場就有177隊報名參加，比去年增加了60多隊，依參賽選手年齡分為國小組、國中組、高中高職組、大專院校組及社會組等，雖然整體報名隊伍數大增，不過，國中組卻只有1組，因為剛好和國中會考撞期，虎科大以對比方式因應，即將該組呈現的速度、靈活度等，和類似組相比，俾使順利參賽。

承辦賽程的虎科大自動控制系教授李廣齊表示，比賽項目有輪型機器人相撲、機器狗賽跑、輪型機器人競速、人形機器人左右開弓、輪型機器人摸黑、6足機器人賽跑、輪型機器人最速挑戰等10個競賽項目，其中相撲組因為是兩組對打，最有趣，參賽隊伍也最多，共有46組，精彩可期。

李廣齊說，透過機器人競賽可培養學生的實作及思考能力，也能養成對電機、電子、電腦、控制、資訊等相關技術的整合能力，對於培育智慧機械相關人才，以及推動中小學科普教育有莫大助益。

(中時 )