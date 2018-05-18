用氣味憶鹽埕！週末來華山！用「五感」記錄感動瞬間

「洞見新勢力－五感好生意」特展。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

閉上眼，聞著拆船五金行的機油味、竹編蒸籠與中藥行的藥材味時！彷彿穿越時空進入進入高雄鹽埕！初夏來華山文創園區看展趣！文化部自5月19日(星期六)起至5月27日(星期日)在「華山1914文化創意產業園區」華山小客廳，辦理「洞見新勢力－五感好生意」特展，看台灣藝術家飆創意，如何用「五感」體驗生活、看見未來。

本年度策展團隊觀察到這些感動人心案例的共同特色，多是藉由消費者的「感官」出發，從感官帶動感動、進而產生記憶，讓消費者能深刻記憶消費當下的「感動」時刻。因此本次「洞見新勢力」展館將利用人們熟知的嗅、味、觸、聽、視，作為感受的觸發點，結合受輔導業者的經驗分享，讓島嶼生意盎然的創作風景帶給參觀民眾一連串的「五感」感動之旅。

「洞見新勢力－五感好生意」特展。（文化部提供）

進入展場，首先「撲鼻而來」的是高雄昔日常民生活氛圍與現代場域的結合，「叁捌旅居有限公司」與「odor funder氣味製造所」將大溝頂生活場景體驗融入鹽埕區氣味與在地飲食文化，當你閉上眼，聞著拆船五金行的機油味、竹編蒸籠與中藥行的藥材味時，還真會讓人誤以為來到了鹽埕街區呢!

聞過了高雄鹽埕的在地氣味後，走到展場另一側，便能看見花蓮海岸山脈的新鮮野菜；「花蓮日日」的創辦人蘇素敏，在因緣際會之下，來到花蓮Kaluluan磯崎部落，體悟到阿美族人尊重大地的特有文化，便將這樣的文化透過野菜採集食譜、刺蔥茶包及葉子造型木盤等產品呈現，讓原民文化能以更親民的方式被民眾所認識。

直接體驗到聲音藝術家-融聲創意ZONE SOUND紀柏豪總監在台首次發表的Machine learning互動衍生音樂系統。（文化部提供）

現場還能直接體驗到聲音藝術家-融聲創意ZONE SOUND紀柏豪總監在台首次發表的Machine learning互動衍生音樂系統，第一手感受藝術家今年4月在紐約Artists Space駐村的創作。體驗完自己的聲音創作，走到展場一旁，還可以直接體驗淡水古蹟人文歷史，透過3D感應古蹟彩繪設備，讓大朋友小朋友都可以操作、上色及組裝出獨一無二的淡水古蹟模型。

「洞見新勢力－五感好生意」透過五種感官的體驗創造創意的無限可能，歡迎有興趣的民眾一起來華山小客廳細細品味這生意盎然的在地台灣!

「洞見新勢力－五感好生意」特展。（文化部提供）

「洞見新勢力－五感好生意」特展

策展團隊：張嘉行、黃威融、王士芳

展期： 5月19日(六)-27日(日)

時間：10:30-18:00 (最後一日開放至17:00)

地點：文化部華山小客廳/華山1914文化創意產業園區中四館2樓

(中時電子報)

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