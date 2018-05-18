雞蛋料理百百款 一張圖點出最營養吃法

2018年05月18日 17:15 中時電子報 戴安瑋

雞蛋。(資料照/楊騰凱攝）

雞蛋含豐富蛋白質、17種胺基酸、碳水化合物、鈣等成分，英國營養學家甚至給雞蛋冠上「最佳養腦食物」美譽，有人喜歡吃荷包蛋，有人喜歡吃烘蛋，當然還有蒸蛋、炒蛋、蛋花湯、水煮荷包蛋和帶殼水煮蛋，但中國農業大學食品科學營養學院副教授根據各項研究和實驗數據，列出3種雞蛋健康吃法排行榜，告訴你怎麼吃最健康。

據聯合元氣網，生命時報報導，英國研究發現，與30年前的雞蛋相比，現在的雞蛋更健康又有營養，雞蛋裡的維生素D增加了70％，硒增加2倍，脂肪含量和飽和脂肪都降低了20%，熱量降低13％以及膽固醇降低10％。

上海華東醫院營養科指出，雞蛋是最接近完美的食物，幾乎包含生命所需的所有重要營養素，還有增強記憶、降血糖、提高免疫力及控制體重等四大優點。

雞蛋怎麼煮最營養，中國農業大學食品科學營養學院副教授根據各項研究和實驗數據，列出3種雞蛋健康吃法排行榜，在有益健康排行榜方面，第一名是帶殼水煮蛋，第二名是水煮蛋，第三名是蛋花湯和蒸蛋；在蛋白質最好消化排行榜方面，第一名是帶殼水煮蛋，第二名是煎荷包蛋和烘蛋，第三名是炒雞蛋；在維生素保存排行榜方面，第一名是帶殼水煮蛋，第二名是蒸蛋，第三名是水煮荷包蛋。

其中，水煮蛋在前述三種排行榜上都是冠軍，原因在於烹煮溫度低、不添加油，營養保存最良好。

(中時電子報)