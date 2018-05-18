他「犯搶案」被判7年7月 宣判當下居然笑了

2018年05月18日 17:26 中時 陳俊雄

檢辯在國民參審法庭攻防從時還要為國民法官說明法律概念，使得辯論時間也比表定時間推延許久，工作人員也特別舉牌提醒審判長掌握時間。（陳俊雄攝）

國民參與刑事審判模擬法庭結束後，新北地院所有工作人員與合議庭及國民法官合影。（陳俊雄攝）

新北地院17、18日兩天舉辦國民參與刑事審判模擬法庭，大部份沒有法律背景的國民法官在歷經2天的審理過程後，對專業法官的辛勞及法律素養都表示肯定。王姓國民法官認為，透過國民法官參審制度讓更多人民了解法律，「是一件可期待的好事」。

新北地院以單親父親陳志明超商搶案作為模擬案件，由檢辯雙方展開激辯，由於雙方攻防同時還要為沒有法律背景的國民法官說明，也使得原本預計一天半就可審結判決的預定時程，硬是多出了超過3小時的時間。

辯方律師莊巧玲說，雖然這件搶奪案案情單純，但準備及熟悉法庭電腦操作時間比較久，他這星期幾乎都把時間花在這件案件上；另位辯方律師陳宏奇也坦言，國民參審案件的準備時間，要比一般案件多出至少5倍時間。對於敗訴結果，陳宏奇表示犯罪事實無法改變，他並不意外，辯方也只能爭取是否獲得減刑。

負責公訴的新北地檢署檢察官蔡學誼及何克凡也指出，準備國民參審案件的準備時間較長。不少法界人士也認為，國民參審將耗用不少司法資源。

歷經了1天半的法庭攻防，最後國民法官與專業法官的見解相同，認同檢方指控的加重強盜罪見解，同時也同意檢方求刑內容，判處持菜刀闖入超商行搶1萬4000元的陳志明7年7月徒刑。由於原定中午結束的庭期已拖延到下午3時許，獲判重罪的「陳志明」也不禁為了任務結束而露出笑容。

焦姓國民法官說，經過2天的親自參與審理過程，他認為「恐龍法官」應該是民眾、媒體對於個案的誤解，未來如果落實推行國民參審，一定可以予人不同觀感。他也對自己一個法律門外漢，卻可以在2天之內完成判決感到不可思議，也推崇審判長陳信旗及合議庭法官陳威帆、施建榮的專業。

徐姓備位法官表示，他為了參與國民參審而請假，但看到法院、法官的負荷量比他還大，直言國民參審制度勢必增加司法體系及法官的經濟、體力成本，但他仍認為國民參審「是個正向的方向」。

(中時 )