「放視大賞」VR電競爭霸賽登場 南英商工奪冠

2018年05月18日 17:23 中時 柯宗緯

智崴集團打造全球首款電競遊戲「閃電對決」，18日在高雄展覽館舉行校際聯賽。（柯宗緯攝）

冠軍隊伍由南英商工勝出，高市經發局副局長高鎮遠（左）頒獎勉勵。（柯宗緯翻攝）

2018放視大賞18日活動進入最高潮，智崴科技推出的全球首款4四對四VR體感電競遊戲《閃電對決》，讓玩家仿若進入電影「一級玩家」場景。此次特別舉辦校際聯賽，在激戰3天後，昨由南英商工動畫科打敗眾多勁敵，獲5萬元獎金及電競筆電。

電競產業被視為高雄城市翻轉契機之一，近年大型電競賽事像是《英雄聯盟》選在港都登場。高雄也爭取到主辦今年11月的「IESF電競世界錦標賽」，宣告要打造成台灣的電競首都，加上海音中心投資2億元成立全台首座官方、民間合作的電競場館，搶在世錦賽前啟用。

高市經發局長李怡德表示，電競熱潮持續在高雄延燒，目前已有多所大專院校開設VR相關科系及學程，未來將運用中央前瞻基礎建設經費打造「體感科技園區」，以VR、AR新媒體娛樂載體為主軸，結合遊戲、動畫、影片等數位軟體內容，開發新世代應用領域，盼將這股能量延續到電競世錦賽。

放視大賞由經濟部工業局、教育部、高雄市府合辦，今年「Fun Tech體感科技」為主題，匯聚89所學校、192系所共1684件參賽作品，總獎金高達150萬元，目標讓放視大賞展覽成為一個體感科技示範應用場域，策動台灣版「西南偏南」數位盛會。

(中時 )