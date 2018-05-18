呂秀蓮一席話遭林濁水酸 藍營人士爆白綠誰贏關鍵

台北市長柯文哲。(本報系資料照片)

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中時電子報

前副總統呂秀蓮稱，台北市長選舉1994年至今，民進黨候選人除李應元，得票率都在40％以上，柯上屆選舉得票率57％，若扣掉民進黨基本盤還剩17%。前民進黨立委林濁水酸說，呂這神算術真厲害，柯P的實力竟只有2%。實際上，藍營人士分析指，白綠誰能跨越藍營4成基本盤的門檻，才有機會贏國民黨丁守中。

呂秀蓮稱，1994年，阿扁以43.67%得票率當選台北市長，4年後再以45.91%得票率連任，除了2002年李應元的35.89%敗給馬英九外，民進黨的得票率都保持在40%以上。

林濁水在臉書點出，照呂秀蓮這個神算法，過去台北市長選戰，國民黨基本盤是55%，連勝文只拿40%，跑了15%。於是扣掉民進黨基本盤後，柯P的17%再扣掉國民黨跑票的15%，柯的實力原來只有2%，是超級弱雞。

林濁水酸呂，柯P簡直弱到不必由呂秀蓮出手，只要隨便派個里長就可以把他撂倒了，真厲害的神算術，一算柯P就倒地了。

至於台北市長選舉白綠的基本盤，據《上報》報導，一位熟悉北市選情的藍營人士分析，國民黨若能守住約4成的基本票源，剩餘6成非藍選票，將由民進黨與柯P去搶，白綠誰能把對方得票壓制在2成以下，就能夠跨越藍營4成基本盤的門檻，也才有機會贏國民黨丁守中。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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