高市府搬205兵工廠有譜？市府：沒規畫

2018年05月18日 17:36 中時 柯宗緯

高雄DC21地主開發促進會，18日針對205兵工廠未來開發策略及定位提出討論。（柯宗緯攝）

新北、台中縣市合併後，打造全新市政中心，帶動周邊經濟活絡；高雄遷移市政府話題，多年來只聞樓梯響，近日又有民代拋出205兵工廠遷移後，50多公頃空地可定位為CBD（新中央商務區），將新市府大樓設立於此，但市府回應「沒此規畫」。

高雄DC21地主開發促進會今（18）日舉行座談會，探討205兵工廠未來開發策略與定位。該會召集人、夢時代總經理張國光指出，兵工廠遷移後，騰出的58.7公頃土地，可說是市中心最精華地段，又鄰近陸海空等重要交通，引進高雄新市政中心備受期待。

城都顧問開發總經理徐宏宇認為，205兵工廠可比照台北市信義計畫區、台中市七期重畫區開發模式，期待有機會發展為中央商務特區，以國際智慧城市理念打造，成為名符其實台灣南進基地，引進國際級投資打造商業、行政及新創智慧中心等。

京城建設總經理陳添進點出亞洲新灣區當今困境，亞灣總面積590公頃，但土地多半停留土地重畫階段，呼籲政府考慮將CBD放在205兵工廠，扮演領頭羊角色，提高招商引資誘因，同時將現有的亞灣聯盟成員納入民營企業。

事實上，縣市合併以來，有人拋出將新市府中心遷移橋頭新市鎮，近期則有立委賴瑞隆提出遷至205兵工廠觀點。對此，高市都發局回應，尊重所有意見，會綜合性評估，但尚無搬遷計畫，至於205兵工廠搬遷由市府新工處代拆代建，按照表定期程進行中。

(中時 )