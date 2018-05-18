2018A＋創意季開幕 創歷年參展校系及參展件數之最

2018年05月18日 17:37 中時 陳淑芬

「2018A＋創意季」有24校參展，修平科大校長鄧作樑（左3）到場為學子加油打氣。（陳淑芬攝）

「2018A＋創意季」在台中文創園區開幕，以熱鬧的鼓藝開場。（陳淑芬攝）

文化部文資局舉辦的「2018A+創意季」18日開幕，文資局長施國隆表示，今年有24校53系、1374件作品參展都創下歷年之最，並新增設「文資特別獎」，總獎金高達88萬元，台中文創園區未來將轉型為文化資產園區，推動以「文資為體、文創為用」，A+創意季明年將邁入第10年，將擴大舉辦，並提高總獎金百萬元，鼓勵設計創意新世代。

「2018A+創意季」在5月17日到22日在台中文化創意園區舉行，匯集文化資產、視覺傳達、工業設計、時尚設計、空間設計及數位媒體等6大類，由1374件參展作品決選出148件優秀作品進入決選，18日舉行開幕儀式，30名國內知名設計師與藝術創作者，並結合3名國際設計師組成專業評審團，22日將舉辦頒獎典禮，提供總獎金88萬元。

施國隆致詞指出，台中文創園區是目前唯一公辦公營的文創園區，未來將轉型為文化資產園區，用文化資產的元素作為創作基礎，以「文資為體、文創為用」，文資與文創結合在一起，園區是屬於大家的，重要的經營概念就是人才培育，將聚集修復古蹟及創意設計等人才進行培育，「2018A+創意季」不設限僅畢業生參加，參展的非畢業生佔11％，明年將擴大辦理希望吸引更多年輕學子參與。

施國隆表示，「2018A+創意季」創下很多個第一，包括參加校系及作品，競賽總獎項高達88萬元，增設「文資特別獎」，明年將邁入第一個10年，預計要突破百萬元總獎金及「全勤獎」，鼓勵年輕人成為台灣設計文化的新世代。

(中時 )