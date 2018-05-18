「愛滋器官互捐」今開放　感染者最快8月受惠

疾管署副署長羅一鈞。（倪浩倫攝）

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為保障愛滋感染者權益，衛福部日前修訂《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，今正式通過法院今三讀，未來愛滋感染，可將器捐捐給其他愛滋感染者，也讓我國成為東亞第一個通過「愛滋器官互捐」的國家，最快3個月後可上路。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，目前共有7名愛滋感染者在等待器官捐贈；疾管署表示，我國自2016年3月，開放愛滋感染者可接受一般人的器捐，但因等待的人多、捐贈的人相當稀少，所以希望透過修法，開放愛滋感染者間的器官互捐，直接減少他們的等待時間，也間接縮短其他人的等候時間。

其實，依現行規定，像是C型肝炎的感染者，本就可以互相器官捐贈，此次開放的愛滋感染者器官互捐，就是尋求相同的模式。疾管署副署長羅一鈞強調，因捐贈者、接受者雙方，都是愛滋感染者，所以不會有感染擴大的疑慮。

為避免醫護人員在執行手術期間遭感染，羅一鈞指出，已參考英、美等國的做法，未來捐、受兩方，術前均得先接受雞尾酒療法，讓病情趨於穩定，並在近6個月內體內測不到病毒量後，才允許互捐，並不會增加醫護人員的感染風險。

《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》修法今天在立院通過三讀，也讓我國成為東亞第一個通過愛滋器官互捐的國家；羅一鈞說，修法過後，將在3個月內修正相關辦法，包括修訂器官的分配辦法、捐贈者的標準等等，也意味著目前國內的7名等待器捐的愛滋感染者，最快可於今年8月受惠。

(中時 )

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