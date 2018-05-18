目睹丈夫與小三床照 人妻半年後提告已過追訴

2018年05月18日 18:01 中時 謝瓊雲

彰化縣許姓人夫3、4年前愛上了老闆的媳婦，還因此丟了工作，卻仍繼續和情人來往，甚至外遇生子，許妻憤而對小三提告求償100萬元，彰化地院法官近日審理後認定小三需賠償許妻40萬元，並加計年息5%利息。

根據判決書，許男2008年底與妻子結婚，婚後兩人育有2女，2016年9月許男的前老闆突然跑到家門外大聲嚷嚷，說許男和媳婦有不可告人關係，讓媳婦懷上許男的種，且男嬰已在同年7月呱呱墜地。

許男起初完全否認發生不倫，還說自己2015年底離職後就再也沒跟小老闆的太太接觸過；事實上許男與男嬰的DNA親子鑑定，卻顯示兩人是父子關係，讓這才得知遭丈夫背叛的許妻晴天霹靂，並在2016年底提告。

許妻在求償聲明中強調，提告後因向檢方自承曾在2016年元月看過丈夫與小三性交照片，承辦檢察官竟據此認定她年初知情後卻拖到年底提告已逾6個月法定告訴期間，因此不起訴處分小三，她因不懂法律才未及時針對刑事部分提起再議。強調小三介入婚姻破壞了她苦心經營的家庭，且遭受親友指點極為不堪，難以向幼女說明，承受極大痛苦壓力，丈夫遭前公司小老闆提告後，亦遭刑事民事判決罰金、賠償金，小三卻從未對她表示歉意，因此求償100萬。，

受委託出庭的律師則聲明，被告一時失慮而犯錯，因此離婚，獨自扶養婚外情生下的男嬰，所受傷害不亞於許妻，且被告還受許男夫妻恐嚇、傳送洗澡影片，亦遭受巨大痛苦與恐懼，要求法官酌減慰撫金數額。

一審法官根據兩造相互提出的刑事、民事告訴案件資料和DNA報告，並審酌許妻與小三的職業、身分及經濟狀況後，認定100萬精神慰撫金金額稍嫌過高，判決小三應賠償許妻40萬，全案仍可上訴。

(中時 )