國人赴大馬參賽　爆發登革熱群聚感染

疾管署今公布最新疫情。（倪浩倫攝）

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台灣小選手前往馬來西亞參加比賽，竟爆發登革熱群聚感染！衛福部疾管署今公布一起境外移入的登革熱群聚感染事件，感染者為2名10多歲的少年，上月底至本月初，分別前往馬來西亞參加同一場國際運動比賽，此外，參加同一場賽事的我國另11名選手和1名教練，也被發現已有3人出現疑似症狀，正持續追蹤中。

疾管署指出，上述2名確診登革熱的少年，4月底、5月初時，前往馬來西亞參加同一場賽事，2人在當地都出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛等不適症狀，其中一名家住北部的少年，回台後立刻就醫，目前已出院，另名家住中部的少年，症狀因在回國時就改善，並未就醫，但仍在追蹤下，確診當初罹患的是登革熱。

經相關單位進一步追蹤發現，那場馬來西亞賽事，國內共有13名選手和1名教練參加，扣掉已確診的2人，另還有3人出現疑似症狀，目前正等待檢驗結果。疾管署副署長羅一鈞說，該起疫情將持續追蹤監測至6月5日，同時已針對個案活動地區、曾接觸的對象來進行調查，清除孳生源來防治疫情擴大，疾管署也已通知馬來西亞衛生單位，協助調查感染來源。

截至今年５月17日，我國累計50例登革熱確定病例，全數均為境外移入，感染國家以菲律賓、馬來西亞等東南亞國家為主，目前疫情相較過去3年同期的疫情（84例、108例、84例）來的低。

羅一鈞提醒，馬來西亞近期的登革熱疫情呈現上下波動，感染者雖較去年同期下降40％，但至今仍累計超過2萬例，有意前往的民眾務必留心，建議著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑，返國後，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱的症狀，應儘早就醫並告知旅遊史。

(中時 )

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