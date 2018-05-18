興趣當飯吃!他養爬蟲類養出心得當店長

2018年05月18日 17:39 中時 柯宗緯

誰說興趣不能當飯吃？高雄市民25歲洪鼎揚熱愛養爬蟲類當寵物，舉凡甲蟲、蘇卡達象龜、豹紋守宮、綠鬃蜥到蛇，玲瑯滿目多達2、30種，10多年來養出心得，更因此到專營爬蟲類的寵物店當店長，他特地提醒想養的人得評估自身狀況，切勿貪圖一時樂趣而棄養。

洪鼎揚國中開始接觸爬蟲類動物，從甲蟲開始入門，後來用自己繁殖甲蟲與友人交換豹紋守宮，越養越有興趣，陸續豢養巨人守宮、紅尾蚺等爬蟲動物；他笑說自己是蠻懶惰的人，「爬蟲類對人的依賴性，沒有犬貓這麼高」，不需要散步、多餐餵食。

他平常會對寵物對話，關心牠們是否生病，畢竟爬蟲類表達能力沒有那麼強，一旦發現或許就有嚴重病況，因此平常會安排寵物健康檢查，或是觀察糞便看是否有寄生蟲的狀況。

他透露，養爬蟲類其實蠻燒錢的，爬蟲類需靠溫度消化，因此要添購加溫燈，變色龍還要開冷氣給他吹，少不了電費開銷；假日他也會約同好一起曬爬蛇、蜥蜴、烏龜、鱷魚等，因為牠們需要太陽紫外光合成鈣質，需要花時間耐心陪伴、呵護這些寶貝。

他現在是「爬爬食堂」寵物店長，建議想養爬蟲類的新手，可以洽詢專業飼養員，先了解自身喜歡什麼樣的物種，評估家中飼養環境，不要像有陣子流行養綠鬣蜥，後來又爆發棄養潮，「愛牠就要保護牠」，要懂得尊重生命。

(中時 )