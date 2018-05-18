傘兵墜地怪「保傘連」？陳為民霸氣：都給我閉嘴

2018年05月18日 17:45 中時電子報 吳玫穎

陳為民直播談傘兵意外

陸軍航特部25歲上兵秦良丰，昨(17日)在漢光演習時，發生跳傘主傘未完全打開墜地意外，消息傳出令保傘連士氣低落，甚至有部分輿論怪罪出事主因為「傘沒折好」，也讓空特退伍的藝人陳為民特地在臉書開直播，向外界喊話現階段別去怪東怪西，「不要廢話，都給我閉嘴！」

秦姓上兵發生跳傘意外，在網路引發論戰，陳為民表示自己身為前空特老兵，絕對有資格說這事情，「軍方跳傘是非常安全的作戰訓練任務，真正作戰也許危險，但在平日沒戰爭的情況下是非常安全。我一個退伍老兵，從我退伍開始算到今天，就發生一個秦士兵這個大家都不樂見的意外，這機率非常低。」

至於有人拍到事發照片，陳為民稱憑良心講，只有等秦姓上兵完全恢復意識，才有清楚證據去判斷狀況是怎麼發生，「因為就算你人在現場，親眼目睹，你不是他好不好。傘繩怎麼纏到身上？你看的出來傘是某種程度打開，否則它（傘）就是像一條線垂直。」

陳為民強調，跳傘員每頂傘都是由很專業的人，經過非常高強度的專業訓練，而這批人的編制是一個連，叫保傘連，「每折一頂傘會經過好幾道關卡，確認沒問題，負責人要在上面簽名。如果是因折傘出狀況，最有可能出現一條龍狀況，不太可能會像我們看到傘是有某種程度張開，至於中間力量是什麼？我們不知道。」

至於有人怪罪保傘連？陳為民認為，你可以說17號演習秦姓士兵意外，如果我們要追究責任，在整個軍事體系的邏輯上面，當然是追究保傘連責任，「可是並不是現在，人也還沒（完全）清醒。」

陳為民認為現在怪保傘連有點早，一切還是要等秦姓士兵完全清醒才能判斷真實狀況，並掛保證航空特戰指揮部上下所有官兵沒一個有問題，隨時都可以為國家、正當原因去送死，「所以大家不要怪東怪西，現在不要廢話，都給我閉嘴！」稱現在大家唯一要做的就是祈禱秦姓士兵很快地恢復完全健康。

(中時電子報)