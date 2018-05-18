「2018A＋創意季」今日登場 參展校系創歷年之最

2018年05月18日 18:16 工商 曾麗芳

文資局主秘吳華宗（由左至右）、台灣設計聯盟秘書長郭介誠、文資局長施國隆、新加坡Federico Fiore、印度Ashish Deshpande、印尼Tri Anugrah等人為「2018A＋創意季」揭開序幕。（圖／文資局）

修平科技大學校長鄧作樑（左）今日親自到現場為學生加油打氣。（圖／曾麗芳）

全台唯一由文化部文化資產局所主辦的「2018A+創意季」，5月17日至22日於台中文化創意產業園區登場。該展自2010年開辦以來，已成為中部地區最具特色的設計饗宴，吸引全國大專校院相關設計系所爭相報名，今年報名參展的校系高達24校53系、共1,374件，參展系所及作品突破往年數量，達到歷年之最。

2018A+創意季今日開幕慶，再渡力邀跨足藝術、設計的名主持人黃子佼主持，並結合A+創意季設計競賽決選，匯聚30位由國內知名設計師與藝術創作者，以及3位國際性知名設計師所組成的專業評審團，齊聚開幕典禮現場，同為2018A+創意季揭開序幕推向國際，綻放台灣設計文化的無限潛能，「共創台灣設計文化的創意新世代」。

文資局長施國隆表示，今年有很多第一，首先是今年的獎金是88萬元，獎項內容含A+創意季大賞1名、六大競賽類別金銀銅獎及各大設計協會特別獎之外，為鼓勵年輕學子為文化資產與設計跨領域結合注入新能量，今年更增設「A+創意季文資特別獎」，期許未來能有更多元的設計潛能展現在A+創意季的大舞台。

施國隆強調，明年獎金要加碼到100萬元；此外，明年A+創意季邁向第十年擴大舉辦、多增加一個全勤獎項，統計每年都有來台中文創園區參展的單位，頒發「全勤獎」。

文化部所屬的五大文創園區，只有台中文創業園區由文資局公辦公營，因此台中文創園區的場地較無商業化，歡迎各大專院校都來園區辦理相關活動及展覽；未來台中文創園區將轉型為文化資產園區，因此今年的A+創意季在原有的五大展覽類別中，擴大加入「文化資產」類別，讓文資元素變成創作的基礎，讓文資為源文創為用。

值得一提的是，2018A+創意季首度推出以非畢業生作品報名參加，今年有161件、約11％報名參展，藉以鼓勵校院及學生為台灣設計領域投注更多心力。

為達成「共創臺灣設計文化的創意新世代」，今年邀請南向國家設計師與參與學生共同交流，分別來自印度的Ashish Deshpande、印尼的Tri Anugrah、新加坡的Federico Fiore，不僅為國內開拓多元的設計應用方法、新興科技結合等，更使南向國家設計師分享異國設計文化、設計新知等，期望鼓勵辛辛學子勇於嘗試新方式、新思維以及新的方向。

(工商 )