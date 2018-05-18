中央補助身障交通費扣10公里 中市反彈

2018年05月18日 18:01 中時 盧金足

社會局長呂建德表示，將研議針對住在機構無法使用公車或火車的重度、極重度身障者，由市府提供交通補助。（盧金足攝）

台中市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠18日關切衛生福利部針對機構提供身心障礙者交通補助，台中10公里公車免費政策已享優惠，不予補助，質疑10公里免費公車的美意，變成懲罰身心障礙者？社會局長呂建德表示，超過10公里部分仍依中央規定核實申請補助，實質權益不受影響；對須使用汽車載送、無法搭公車的重度以上身障者，中央未提供補助，市府將研議提供交通補助，保障身障者權益。

張玉嬿等議員表示，有極重度身障者補助因此縮水四分之三，數百名身障者權益大打折扣，要求社會局全額負擔補助差額，強調免費公車何錯之有，應向中央表達不滿。

衛福部為讓機構身障者能夠多和家人在一起，機構日間往返或住宿均編有交通補助費，以住家和機構的距離為準，其中日間服務者按月計算，住宿型每年48趟為上限，全市約有千人受益，一年補助經費是500多萬元。

張玉嬿指出，一名低收戶的小孩為極重度身障者，一個月接回家2次，因為難以從公車下車處再推輪椅回家，坐計程車來回得數百元，已領10多年交通費，一年補助4000元，可是今年只剩1000元，因為衛福部要求市府先扣掉10公里才予補助，他只好忍痛減少接小孩回家的次數，反成「10公里免費公車的受害」

「別讓市府10公里免費公車政策的美意，淪身心障礙者的懲罰！」蔡雅玲表示，機構身心障礙者交通補助費，市府應差額補足，市府應向衛福部反映，捍衛身心障礙者的權利。

謝志忠強調，許多中重度身心障礙者，無法搭乘大眾交通，近期有民眾因粉碎性骨折醫療案件，民眾移動就非常困難，坐著躺著都難以移動，希望社會局向中央反映。

社會局表示，以住宿型機構而言，衛福部補助規定為身障者得以返家及返回機構所需車資(客運或火車)核實申請補助，每人每年不得超過48趟(返家及返回機構為一趟)，限身障者本人及其陪伴人1人申請。衛福部去年來函說明由於台中市提供公車10公里免費優惠，家屬與服務對象如無實際支付交通費用負擔，不符補助精神，依據核實支付原則，不予補助。

呂建德指出，對於以公車往返機構與家的身障者，10公里內即享免費優惠，超過10公里的部分則依中央規定核實申請補助，實質上權益不受影響；統計去年該部份交通費補助減少18萬6000元。

辦理日間服務者是以身障者住家與機構距離為計算標準，未滿20公里者每人每月補助1200元、20公里以上者每人每月1500元，該部分身障者交通費補助以距離為標準，提供定額補助，不受影響。

呂建德說，台中市去年共14間機構申請身障者交通補助，988人受益，考量重度身障者返家可能須使用汽車載送，無法搭公車而遭剔除受影響部分，將研議針對住在機構無法使用公車或火車的重度、極重度身障者，由市府提供交通補助。

(中時 )