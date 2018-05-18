中榮貿易改標賣過期5年的正露丸 支付國庫百萬

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進口「極品正露丸」的中榮貿易，去年遭查竄改藥品效期，新北地檢署18日偵結全案，檢方以詹姓負責人病逝將他處分不起訴，依照指示改標的林姓女員工及中榮貿易獲緩起訴，但林女須上繳國庫3萬元，中榮貿易則須支付國庫100萬元。

以木餾油為成分，在日露戰爭（即日俄戰爭）時被日本陸軍作為治療腹瀉腹脹藥品的「征露（俄國）丸」，因台灣早期被日本殖民統治而引進，征露丸生產商雖不同，但因藥丸有種特殊氣味，民間多以「臭藥丸仔」名之。二戰後因國際局勢，多數的廠商也將「征露丸」改名為「正露丸」。

新北市衛生局2017年5月16日，配合食品藥物管理署前往中榮貿易執行GDP符合性評鑑作業，意外發現中榮貿易涉嫌竄改「極品正露丸」等藥品效期標籤。

為避免廠商滅證，新北市衛生局隔天與食藥署、保七總隊二度前往中榮貿易稽查，查獲與原廠包裝不符的該公司自行印製外包裝，現場並查封「極品正露丸」、「極東正露丸」及「鐵甲寒舒感冒軟膠囊」等過期藥品共546箱，並命業者立即回收該違規產品。

檢方調查，中榮貿易涉自2011年起，將過期的「極品正露丸」、「極東正露丸」改標，延長效期5至7年再重新販賣，截至去年5月，共已售出1萬多公斤過期正露丸，以每罐90克計算，迄今已有逾11萬罐過期正露丸被民眾吃下肚，而這些過期正露丸多流向藥局與美妝店。

新北地檢署今日偵結全案，雖然中榮貿易詹姓負責人坦承犯罪，但已於今年4月去世，依法將他處分不起訴；在詹男授意下改標的林姓女員工及中榮貿易均獲緩起訴，惟林女須支付國庫3萬元、中榮貿易須支付國庫100萬元緩起訴處分金。

(中時 )

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