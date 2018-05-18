高溫創今年紀錄 用電量也刷新今年紀錄

2018年05月18日 17:56 工商 陳鷖人

天氣轉熱，今日台北最高溫飆破37度，創下今年台北最高溫，也是台北站設立122年來，5月份次高溫紀錄；連日高溫，用電量也連兩日飆高，今日用電量再度刷新5月份歷史紀錄，5月尖峰用電破3,500萬瓩，也是歷史上首次。

台電表示，今（18）日最高用電量出現在下午2點5分，達3,506.06萬瓩，高於原先預估，已連續5天刷新今年用電新高，更連兩天打破歷史5月歷史紀錄，而今日備轉容量177.63萬瓩、備轉率5.07％，燈號仍是橘燈。

累計今年至今已亮了21顆橘燈，去年同期則是24顆。

台電副中央調度監鄭有財表示，今天高溫突破37度，連帶讓用電量再次刷新5月歷史紀錄，所幸核三1號機已接近滿載供電，加上再生能源貢獻近3％備轉率，讓用電量雖與預估相近，但備轉率高於原先預估的4.77％。

鄭有財指出，下周台中7號就會完成歲修，加入供電行列，保守估計至少可貢獻近30萬瓩供電量，若進度順利甚至可滿載發電，挹注55萬瓩，讓下周備轉率都維持在6％以上，月底前其餘歲修機組也會回歸。

鄭有財表示，根據中央氣象局資料，下周一、二仍維持高溫，下周三以後會有鋒面，供電狀況應該會稍微舒緩。

鄭有財坦言，連續高溫，加上梅雨季但卻沒有梅雨，確實讓用電量不斷攀升，增加調度困難。

(工商 )