馬媒指一馬公司洗錢案關鍵人物在台灣

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馬來西亞《南洋商報》昨天報導，自從「一馬發展公司」洗錢案曝光後，其中舞弊嫌疑最大的關鍵人物劉特佐動向成謎。但據可靠消息指出，約35歲的劉特佐疑似藏匿在台灣。

不過，大馬政府與中華民國沒有邦交，因此要引渡劉特佐回馬來西亞接受審訊，有困難。

馬來西亞首相馬哈地日前在記者會上表示，大概知道劉特佐藏匿之處，但尚未向國際刑警組織提出正式的逮捕或引渡請求。

據中央社報導，劉特佐與台灣淵源不淺，除了可能在台灣置產外，有報導說他2011年花費超過100萬英鎊（約新台幣4041萬元），在杜拜豪華的亞特蘭提斯飯店向歌手蕭亞軒求婚，包括安排樂隊彈奏歌曲、透過飛行傘人員贈送珠寶及燃放絢爛的煙花等方式，但最終失敗。

根據2016年11月新聞網站theedgemarkets.com的報導，新加坡金融公司Amicorp Singapore的客戶關係經理、巴西籍35歲的品圖（Jose Renalto Carvalho Pinto）曾透露，劉特佐與新加坡瑞意銀行（BSI）前財富規劃員楊家偉曾在台灣尋找適合投資的房地產。

楊家偉因參與一馬公司洗錢案，於2016年被控4項企圖妨礙司法公正及唆使他人妨礙司法公正罪，罪名成立後，遭新加坡法庭判2年6個月有期徒刑，是一馬公司洗錢案中第3位在新加坡被判刑的人。

(中時 )

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