英文老師張帆無怨無悔 為流浪狗打造溫暖的家

英文老師張帆開設二手義賣工坊「愛物園」，為近200隻流浪狗撐起保護傘。（盧金足攝）

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英文老師張帆20多年來奉獻給上百隻的流浪狗和流浪貓，每一隻貓狗都是她一個都不能少的寵物，不只擔任教職還有家教的所得，毫無保留的投入飼料、照護和醫療等費用，還獲同樣愛護動物的友人相助，開設二手義賣工坊「愛物園」籌措經費，她投入流浪狗貓的世界，卻是因為一名外國人Chris的緣分。

「多年前認識來台灣工作的外國朋友Chris，熱衷救援流浪街頭的狗貓！」張帆說，狗貓愈收愈多，Chris最後還在偏遠山區租用一塊土地，讓流浪狗貓有空間活動，看到外國人為台灣流浪動物用心照顧，讓她很感動，獲悉Chris要回美國時，自己義務扛起養護責任，傳承友人的心願。

接下「狗狗山」流浪動物之家任務，張帆對所有在狗園的狗貓如數家珍，每一隻都喊得出名字，她摸摸「King」的頭，「Oreo」圍著她身邊搖尾巴，表達高興的情緒，每天忙著照顧這些流浪狗貓，還要注意有無生病，養護的貓狗數目最高近200隻，每月要支出25至30萬元的費用，壓力沈重。

多年來的存款用於狗園漸吃不消，有時和志工車開車要上山時，在路上聽到流浪狗哀叫的可憐身影，忍不住要下車救援，志工雖然同樣於心不忍，但狗園超出負荷，只能忍痛勸阻，結果常常是回來的時候，車上又多「撿」回一隻流浪狗。

生性樂觀又豁達的張帆，成為流浪狗、受傷狗及受虐狗的愛心狗媽媽，全心全力照顧的「狗狗山」，不是以狗籠圈養，而是讓狗狗自由快樂的在草地奔跑，近年來已有多所學校的戶外教學和生命教育體驗課，安排來「狗狗山」上課，也有學生假日來當志工幫忙遛狗，希望動物保護觀念動物保護不僅是社會議題，更是一種生活實踐。

(中時 )

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