警拆穿涉毒品黑吃黑謊言 婦人保住百萬現金

陳姓婦人接獲詐騙電話，稱其兒捲入毒品黑吃黑遭押，要求匯款110萬元才放人。(郭韋綺翻攝)

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陳姓婦人接獲詐騙電話，稱其兒捲入毒品黑吃黑遭押，要求匯款110萬元才放人。(郭韋綺翻攝)
陳姓婦人接獲詐騙電話，稱其兒捲入毒品黑吃黑遭押，要求匯款110萬元才放人。(郭韋綺翻攝)
陳姓婦人接獲詐騙電話，稱其兒捲入毒品黑吃黑遭押，要求匯款110萬元才放人。(郭韋綺翻攝)

高市岡山區陳姓婦人日前接獲詐騙電話，對方誆稱其兒捲入黑吃黑私吞毒品遭押，要求匯款110萬元才放人，因電話那頭傳來求救哭聲，讓陳婦一時亂了方寸，立即衝到銀行取款營救兒子，還聽信歹徒教導以房屋裝潢為由提款，但行員見婦人神色慌張，直覺有詐報警，才及時攔阻詐騙，未讓詐騙集團得逞。

岡山分局壽天派出所副所長胡致慶、員警許奕勝、顏士強17日下午許接獲土地銀行報案稱，一名年約40歲陳姓婦人欲提領大筆現金，因派出所平時都跟銀行宣導防詐騙，劉姓行員詢問陳婦提領大筆現金的理由相當可疑，研判陳婦疑似遭詐騙，遂通報警方到場處。

經員警趕赴現場了解後，原來陳婦在家接獲詐騙集團電話，稱在台北讀大學的兒子蔡男，因與朋友共同購買毒品，但朋友卻黑吃黑竟然私吞毒品落跑，只好押蔡男拿錢，並要求110萬元現金才願意放人。

因詐騙電話中求救口音神似兒子，陳婦擔心兒子有生命危險，亂了方寸，立即趕赴岡山區岡山路土地銀行，以房屋裝潢名義欲提領現有存款110萬元救子，經派出所副所長與員警耐心告知，這是詐騙集團貫用詐騙手法不斷開導勸說。

為了使陳婦安心，還通知丈夫到場安撫，怕陳婦仍不放心，一邊撥打陳婦兒子手機，但因上課手機無法接通，警方才聯絡大學行政人員，趕緊到課堂中通知她兒子接電話，陳婦確認孩子安全才驚覺遭到詐騙。幸好行員、員警機警拆穿詐騙集團謊言，及時制止沒讓詐騙得逞，幫陳婦保住了百萬現金。

(中時 )

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