首批原民部大學員擔綱廣播節目主持人

部落大學首批學員高素貞(右)王美英(左)擔綱高雄廣播電台主持人。（林雅惠翻攝）

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高市原民部落大學培育廣播人才有成。（林雅惠翻攝）

高市原民會為培育原住民人才，於原民部落大學開設各類課程，繼咖啡班後，106學年度起與市立空大合作開設廣播錄音與配音課程培育原住民廣播人才，其中2位學員高素貞及王美英課堂表現傑出，獲邀擔綱高雄廣播電臺「e啦原住民」節目主持人。

市府原民會表示，「e啦原住民」節目時段是每週三下午4點至5點並於每週日下午1點至2點重播，主要邀請族人或與原住民來賓分享各行各業的故事，主持人要具備穿針引線的功夫，不僅要引導來賓闡述心路歷程，節奏掌握也要熟悉。

高素貞及王美英能脫穎而出成為節目主持人，除了與生俱來的原住民幽默及節奏感外，部大廣播課程的培育功不可沒，期待未來能培訓出廣播後製人才，朝獨立製作節目的路邁進。

高市原民會主委谷縱‧喀勒芳安表示，原民會在高雄廣播電臺除了「e啦原住民」節目時段外，為了推廣族語，每周六上午11點有「Ya！原來是這樣」節目，由族語老師洪金玉及伊賽老師擔任主持人，並安排各族別的族語老師介紹族群文化及傳說故事，打破學習的空間。

原民會指出，部落大學將持續與空大開設文化、語言學習、產業發展等課程，預計7月後招生，歡迎有興趣的原住民朋友來學習。

(中時 )

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