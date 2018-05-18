警查獲同志交友網涉毒品交易 逮5人有2染愛滋

賴姓藥頭與年輕林姓網友在摩鐵準備「藥愛」卻遭警方逮捕陸續查獲4男1女毒蟲，其中2人為列管愛滋病患。（張妍溱翻攝）

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中時

台中市警三分局日前破獲賴姓藥頭網路販毒集團，透過同志交友網站販售安非它命毒品號稱能「助性」，日前在彰化某家摩鐵內查獲他與一名網友脫光準備「藥愛」；循線查出4男1女毒蟲，起初安毒21包42．62公克、電子磅秤5個、夾鏈袋等，發現有2人為愛滋病列管人口，警訊後將依違反《毒品危害防制條例》移送。

警方調查，喜歡跟同志在網路交友軟體grinder搭訕的41歲賴嫌，嘴巴相當甜、能言善道，不但在網路上兜售毒品說可飄飄然還能「助性」，心思相當細膩的他不時邀約年輕男同志到摩鐵一起「同樂」，警方日前在彰化某家摩鐵內查獲他脫光衣服幫一名全裸林姓男子按摩，當場起出安非他命42公克。

貪戀「青春的肉體」賴男供稱，初次與27歲林姓男子邀約見面開房間，告訴林男吸毒後作愛比較嗨，才準備「藥愛」即被逮否認販毒；辦案人員後續逮捕3名藥腳，赫然發現5人當中就有2人是愛滋病列管人口，警方不敢輕忽。

警方表示，賴姓藥頭每次以開趴、按摩等理由，每包安非他命0．5克以1千元至2千元的價格販售。交易毒品僅靠通訊軟體聯絡，每天改暱稱，每次與網友交易都約在摩鐵，地點常更換以避查緝，尤愛年輕嫩男、即心生歹念哄騙進行「性」服務。

警方長期跟監，循線埋伏賴男與林男約會的摩鐵，2人在房間裡脫光衣服全裸，準備互相按摩時被一大批荷槍實彈員警衝入並喝令不要動，嚇到驚慌失措，爾後再查獲有陳、林及程姓女毒蟲曾與賴嫌接觸，警方訊後將5人依毒品罪嫌移送。

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(中時 )

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