北市長點名鄭麗君？蔡英文：確實有一些人選在考量

總統蔡英文。(本報系資料照片)

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民進黨台北市長要提最強人選，總統府秘書長陳菊「尊重選對會」說法，遭解讀是「鬆口」，蔡英文總統今天澄清，她不覺得這有鬆口的問題，至於文化局長鄭麗君被點名，她說，黨內確實有一些人選可以來做考量，過去沒想過或經人推薦的選對會都可以考慮。

蔡英文今天赴台東繼續視察行程，媒體詢問民進黨要提最強人選，包括行政院長賴清德、府秘書長陳菊都被點名，由於陳菊昨天與媒體茶敘，強調輔佐總統是她最重要的工作，也籿重對選對會對台北市長人選的最後評估，遭部分媒體解讀為「鬆口」，是否真的如此？

蔡英文表示，那場茶敘她不在場，不了解陳菊的說法，但她從陳菊講話的內容來看，覺得「很正常啊」，強調她平常就是這樣講的，「我不覺得這有什麼鬆口的問題」。

外傳民進黨秘書長洪耀福曾銜蔡英文之命，遊說文化部長鄭麗君參選台北市長，媒體詢問是否有這件事？可能性如何？

蔡英文先是詢問記者「這是哪裡來的消息你告訴我？」一旁的府發言人林鶴明跳出來解釋「洪耀福已經否認了」，不過蔡英文立即打斷林鶴明的話說「你不要急著否認」。

蔡英文表示，對於洪耀福銜她命令的說法，她「那個我真的不知道」，但她民進黨內確實有一些人選可以來做考量，「我相信選對會現在已經開始展開評估人選的程序」。

她說，每一個可能的人選，選對會都會去找，對參選有興趣的人也會去找選對會來談，有些過去沒有想過的人「或許他們也是可以被考慮的」，包括一些別人推薦的人選，選對會也可以考慮。

蔡英文強調，這個過程需要一點時間，「我也希望大家多一點耐心，時間到了， 事情是如何解決，我們都會來向各位報告」。

(工商 )

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