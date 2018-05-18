監理所偏鄉就地考照 阿公阿嬤報考最踴躍

2018年05月18日 18:16 中時 郭韋綺

民眾在機車駕照考場進行路試。(郭韋綺攝)

民眾在機車駕照考場進行路試。(郭韋綺攝)

有感偏鄉就地機車考照不便，立委邱志偉在接獲民眾陳情後邀請高雄區監理所、岡山區及路竹區公所等單位協調下，監理所同意再恢復辦理機車現場考照服務，今天(18日)於路竹區竹西里天后宮舉辦首場考照服務，透過路竹區公所四月份里政宣導後，民眾反應熱烈，報考人數相當踴躍，額度130位已滿，來報考的民眾有1/3是長輩。

路竹區長王耀弘指出，以往路竹區的鄉親須長途跋涉到台南或楠梓監理所報名機車考照，極為不便，相當多的民眾反映爭取就地考照服務，區公所亦已完成考訓場地劃設工作，感謝立委邱志偉居間協調促成及路竹天后宮考照場地免費提供，真是美事一樁。

邱志偉指出，民國95年間，當時為體恤岡山地區鄉親往返奔波考照之不便，商請高雄區監理所至岡山地區辦理「機車考照」便民服務，在有限的人力及經費情形下，以結合地方資源的方式商借場地，每年約舉辨2至4場機車下鄉考照服務；後於103年間因監理所推動考試無紙化政策，改以電腦測驗之方式進行後，就暫停受理機車下鄉考照服務申請。

由於鄉下騎機車都是阿公阿嬤居多，但是到楠梓、台南考照路途又太遙遠，近年警方執法愈來愈嚴格，被抓無照騎車罰6000元更是吃不消，紛紛陳情反映希望恢復就地考照。後來民眾陸續陳情反應後，才再度邀集高雄區監理所、岡山區及路竹區公所等單位協調下，同意再恢復辦理機車現場考照服務。

高雄區監理所梁郭國所長表示，原106年度機車行動監理巡迴考照規劃的行政區就計有茄萣、湖內和梓官區等，目前已再增加岡山、路竹區，更方便北高雄的鄉親能就近考照服務，以避免長途跋涉產生危險。另為服務廣大的年輕學子，寒暑假期間將加密考照服務，日後若民眾報名情況踴躍，未來也會視情況擴大業務辦理項目。

邱志偉說，機車考照是安全上路前的重要關卡，不能因偏鄉的「機車考照」報考人數少而被忽略，應是越偏鄉，理應給予更多的貼心服務，讓偏鄉民眾也能感受到如同都會區的監理服務品質。

接續下來還有6/18在岡山灣裡里碧雲宮，岡山區公所表示，也有近100位民眾報名參加、7/13(路竹)、7/27(岡山)、8/2(路竹)、8/31(岡山)、10/17(路竹)及11/16(岡山)場次提供民眾報考，有需要民眾注意報考訊息。

(中時 )