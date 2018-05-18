行車記錄器只有「不要停」未見畫面搖晃 檢：這不算車震

示意圖（達志影像/shutterstock提供）提供

友善列印
中時

蔡男和黃女將汽車停在三重東海高中附近巷弄內疑似搞車震，蔡妻發現後以行車紀錄器錄到「嗯」、「啊」及嬌喘聲為由提出通姦告訴，但檢方勘驗發現，行車紀錄器雖錄到聲音，但畫面卻清晰穩定並無劇烈搖晃，認定蔡黃雖孤男寡女共處一車撫摸擁吻但未發生車震，將蔡、黃處分不起訴。

蔡妻表示，先生和黃女於2016年9月29日晚間近10時，將汽車停在三重區忠孝路東海高中附近的巷弄裡，就在車子裡面搞車震；另外，蔡黃2人也在2016年11月19日週末晚前往龜山某摩鐵開房間，事後她發現發票及行車紀錄器內容，才會對先生及黃女提告。

蔡妻表示，在行車紀錄器中，可以聽到黃女發出陣陣嗯啊的聲音，甚至還有身體撞擊聲疾女生說出「拜託你不要停」、「我要」及嬌喘聲，且全程都沒有人上下車或開啟車門，可以確認當時車上就只有蔡、黃2人搞車震。

蔡男辯稱，當晚他有和黃女在車上吃東西，但之後出去拉肚子，並沒有和黃女搞車震；另11月19日是去桃園觀音看蓮花後，回程到汽車旅館「聊天」。黃女則說，兩人在車上吃速食，到摩鐵則是單純「喝茶」，並無姦情。

檢方勘驗行車紀錄器畫面，發現確實有女性多次發出「啊」、「嗯」的聲音及嬌喘聲，第二段則有錄到女性「拜託不要停」及男性「這邊有乳液」，但全程汽車不動如山，從影像中看不出有劇烈搖晃。

檢方認為，即使黃女發出嗯啊及嬌喘之聲，還拜託蔡男不要停，也可能是男女之間親吻、撫摸身體等較親密的舉動，加上畫面並未晃動，難以認定當時兩人就是在車上搞車震。

蔡女雖另提出摩鐵發票，但並無衛生紙、保險套及沾有分泌物的床單等證物，無法證明蔡、黃2人在摩鐵發生關係。新北檢18日以罪證不足將蔡、黃處分不起訴。

(中時 )

警查獲同志交友網涉毒品交易 逮5… 男子廟裡偷香爐 自稱擲筊神明有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。