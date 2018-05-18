男子廟裡偷香爐 自稱擲筊神明有同意？

2018年05月18日 18:54 中時 許素惠

林嫌騎機車偷遍寺廟香爐等。(許素惠翻攝)

廟宇被偷的香爐和敬茶杯失而復得。(許素惠翻攝)

雲林縣37歲林男連續到廟裡偷走淨香爐、敬茶台及敬茶杯，被台西警分局員警逮到時，竟說：「我有擲杯請示神明，祂有同意喔！」荒謬理由令人啼笑皆非，訊後被依竊盜罪嫌函送法辦。

5月11日17時許林男在台西鄉崙豐某廟宇伺機偷走放在供桌上的1座淨香爐，隔日中午13時許，趁著廟方人員吃午飯時又偷走了敬茶台1座及敬茶杯5個，犯行被監視器錄得一清二楚，廟方發現失竊報案後提供資料給警方。

警員許軒豪根據機車車牌找到林男，請他到所內說明並將香爐等送回警所，沒想到他竟向員警表示：「我有買香拜拜告訴神明，我要拿祂的香爐，擲杯時神明有答應喔，而且我還說將來賺大錢再買一個更大的，我是借不是偷。」

警方查出他有竊盜前科，也曾有多次偷走廟宇東西的紀錄，特別喜歡神明的淨香爐，是廟宇的頭痛人物。廟務人員告訴他：「如果真的敬愛神明，不應該用偷的，可以來廟裡當義工為神明服務，偷竊是犯法的。」

廟方人員看到被偷的淨香爐等完整的被找回感到安慰，吳姓義工表示，這些東西雖然不是很多錢，但是屬於神明的東西就應該要保管好，這是他們的責任，很感謝警察幫忙找回來，總算對神明有交代。

(中時 )