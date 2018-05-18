《中時晚間快報》政府施政兩周年 藍團怒砸總統府積木

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綜合報導

◎政府施政兩周年 藍團怒砸總統府積木

蔡政府執政將滿兩週年，國民黨立法院黨團及親民黨團今天都舉行記者會，檢視蔡政府施政兩年表現。國民黨團質疑民進黨政府空汙、缺電、低薪、進口核食、卡管等五大缺失，並以彈弓射出國民黨徽的抱枕，射向總統府做成的積木，表達人民憤怒。親民黨團則公布民進黨「完全執政期中考成績單」，多科都死當「滿江紅」，呼籲蔡政府應終止政黨惡鬥，務實面對國家難關。

◎川普白宮會劉鶴 美陸貿易談判首日無突破

美國總統川普17日在白宮接見了率領中國大陸貿易代表團前來華府與美方談判的大陸國務院副總理劉鶴。但美陸代表團在17日首日談判結束後，均未宣布取得任何進展，白宮表示，雙方同意在周五(18日)繼續討論。

◎私幼亂象叢生 逾7成業者退費機制違規

私幼收費亂象叢生！消基會今日公布「私立幼兒園退費機制」抽查結果，15家幼兒園中竟有高達11家的收退費標準不符規定，違規比例達7成3，其中包含前總統馬英九的母校靜心幼兒園；消基會指出，幼兒園有向家長收取定位金，但若幼兒最後因故未就讀卻不予退還，恐可依違反《幼兒教育及照顧法》開罰最高3萬元。

◎英國王室世紀婚禮 幕後花絮大公開

本周六（19日）全球目光都將集中在溫莎城堡，哈利王子及梅根馬克爾的世紀婚禮將於聖喬治教堂舉行，屆時有600位嘉賓參與。國家地理於下周日（27日晚間9點）播出《打造皇室婚禮》，節目中訪談這場童話婚禮的幕後推手，如何確保每個精心安排的細節都能完美呈現，從精美的禮服到盛大隆重的儀式，工作人員不眠不休地籌備，完成這項不可能的任務。

(中時電子報)

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