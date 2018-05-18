行政執行署全國追繳欠停車、燃料、ETC費近6000萬

2018年05月18日 18:52 中時 陳志賢

法務部行政執行署鎖定滯欠巨額停車費、燃料費、ETC通行費「三合一」案件的「欠繳大戶」，指示全國13分署同步執行一波強力追討行動，以查封車輛及不動產、扣押其存款、薪資、工程款等方式，共追出5882萬元，除增加國庫收入，並展現強力執法決心。

這波同步行動，除追討5882萬餘元外，13分署合計共查封車輛77輛（含遊覽車4輛、大貨車2輛）、聯結車頭1輛，另查封不動產105筆及電腦主機螢幕、電視、冰箱、重機車等動產，行政執行署強調若欠繳者再不繳納，各分署將擇期拍賣查封之車輛及不動產、動產抵償欠款。

行政執行署表示，這波強力執行重點為全國13分署受理停車費、燃料費、ETC通行費3類欠費案件金額合計排名前100名，以及滯欠金額排名前50名的義務人，其中，前100名義務人中以公司行號占了66個，包括46家交通、客貨運、租車公司，其中又以汽燃費為大宗。

經統計，滯欠金額最高的是彰化縣某小客車租賃公司，該公司積欠燃料費達194萬餘元，彰化分署因此通知義務人繳納，並將扣押存款及查封車輛，之後，義務人警覺事態嚴重，馬上繳納，現已全部清償完畢。

行政執行署指出，滯欠停車費案件前50名之義務人，自然人有46人；滯欠燃料費案件前50名之義務人中，公司行號有49家；滯欠ETC通行費案件前50名之義務人，公司行號占29家。

行政執行署指出，近年各分署有關這3類移送案件劇增，先前已進行3次專案強力執行，但因金額不高，導致不少義務人心存僥倖不繳，因此再規劃此次專案強力執行。

行政執行署強調，義務人收到各分署傳繳通知，應儘速繳納，否則將進一步扣押存款、薪資、查封拍賣財產，必要時實施限制出境、聲請拘提、管收等強制手段，強力執行。

(中時 )