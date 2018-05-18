廣州小北路小學與台南寶仁小學文化交流活動精彩紛呈

2018年05月18日 18:36 中時電子報 綜合報導

即席揮毫的書法課流露了我們傳統文化的底蘊。(小北路小學提供)

5月14日上午，廣州小北路小學天香校區的師生列隊歡迎台南寶仁小學交流團的來訪並戴上“友誼卡”。小北路小學韓萍校長代表全校師生對交流團的到來表示熱烈的歡迎，首先看了小北路小學的宣傳片，對學校的歷史沿革、辦學理念、辦學特色等有了進一步的瞭解。隨後，小北路小學徐欣書記代表學校致歡迎辭，台南寶仁小學王澤瑜校長則十分感謝學校的熱情接待，希望雙方互訪交流圓滿。兩校親切交流、互贈紀念品，小北路小學為賓客們贈送了學校的吉祥物——校旗及太陽花娃娃等，寶仁小學交流團則送上了“感謝狀”及50周年校慶紀念品等。兩校學生一對一結成對子，小夥伴們也迫不及待互贈禮物，表達了彼此的心意。隨後，小北路小學表演了豎笛小合奏及古箏獨奏，寶仁小學表演了棒鐘，大家都睜大了好奇的眼睛，在互相欣賞中拉開了精彩交流的序幕。接著，小北路小學帶領兩校的孩子們展開特色課程學習：書法、手工及造紙等課程。學習內容新奇有趣，深受孩子們喜歡。大家互相交流，合作完成，“共用陽光”“兩岸一家親”、“兩校一家人”“我要去台南”等一幅幅珍貴的書法作品就是友誼的見證，而在“造紙課”合作做成的印花書簽，從“打漿、抄紙、烘乾、印花、過塑”都是“手把手的兩位小夥伴”共同完成，有說不玩的趣事。中午，寶仁小學交流團在小北路小學來了一次“食在廣州”的體驗，“白切雞”、“老火湯”等粵菜令人食指大動。用餐完畢，還觀看了廣州的宣傳片，瞭解了廣府文化。

兩校學生一對一結成對子。(小北路小學提供)

以教育為紐帶，締結了更進一層的友誼。(小北路小學提供)

下午，伴隨著小北路小學“5+N研學課程”主題佇列操的展示，兩校學生文藝匯演正式拉開帷幕。小北路小學充分利用本校資源，挖掘特色，以展示特色成果，彰顯個性特徵，凸顯實踐教育理念為原則，有閱讀研學課程的說書《三國演義之曹操敗走華容道》及課本劇《舒克貝塔》、有5+N研學課程的話劇《米小可和大米軍團》及舞蹈《小螞蟻 大夢想》、有管樂小合奏《精靈湖序曲》及古箏重奏《雪山春曉》和小提琴獨奏《喜歡光明》、有舞蹈隊演繹的《拼拼幫幫》舞姿、還有合唱《藍天》及帶動唱《感恩的心》等。台南寶仁小學也帶來了學校的特色課程棒鐘合奏《奧地利之歌》、《慶賀榮耀等。文藝匯演的壓軸節目——小北路小學師生帶領的集體操《我是陽光》，大家隨著動感的節奏一起跳起來，每個人都綻開笑臉，會場歌聲掌聲連綿不絕，大家意猶未盡。文藝匯演既表達了小北路小學對臺灣交流團的熱情歡迎，也詮釋了學校“讓生命充滿陽光”的辦學理念，展現了學生昂揚向上、意氣風發的精神面貌。寶仁小學校長王澤瑜表示，小北路小學“善喻善教，善學善用”與寶仁小學“善言、善行、善境”有異曲同工之緣，為進一步深化兩校交流，寳仁小學決定聘請韓萍校長為“校務發展顧問”，歡迎小北路小學的師生到台南交流。

此次文化交流活動以教育為紐帶，締結了更進一層的友誼，也給兩地學校的發展帶來了新的機遇。

(中時電子報)