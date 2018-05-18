蕭敬騰去一趟巴黎超重120公斤！付20萬順利返台

2018年05月18日 18:43 中時 尤嬿妮

老蕭新專輯視覺照遠赴法國拍攝。（華納提供）

老蕭新專輯視覺照遠赴法國拍攝。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）新專輯《欲望反光》將於25日預購，繼之前搶先推出兩首單曲，本周再發表〈全是愛〉；他專輯視覺照遠赴法國拍攝，造型師特別扛了五大箱行李從台灣出發，在當地還為老蕭26日起跑的台北小巨蛋起跑演唱會增購行頭，結果回程行李超重120公斤，付出近20萬的超重費。

老蕭此行在法國停留一週，因天氣不穩定，開工當天一早烏雲密佈、雨沒停過，正當準備移到室內架設機器，雨卻在老蕭正式上工時嘎然而止，還出起太陽，一旁同事笑說：「太誇張了，『雨神魔咒』只會在本人身上破除！」拍攝時，老蕭心情愉快、沿途蹦蹦跳跳，還不時「立定跳遠」，他開玩笑說：「以前在體育方面，我可是資優生！」為了追逐老蕭的腳步，攝影師不小心將價值千萬的攝影機摔落在地，讓所有人嚇一跳，老蕭也緊張得關心狀況，所幸無大礙。

老蕭於法國造訪許多景點，包括巴黎鐵塔、楓丹白露宮等，更在開業至今從未借給任何人拍攝的巴詩威百貨（LE BHV MARAIS）露天頂樓取景，相當難得；不僅如此，楓丹白露宮因看重「國際蕭」在亞洲的影響力，在老蕭結束拍攝後，特地寫信詢問能否將老蕭MV轉載至官方社群網站。

(中時 )