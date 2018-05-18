長期維修近水樓臺？水電工煞丟按摩女 天天來半套

顏女是色情按摩店內紅牌，讓陳姓水電工傾心追求。（程炳璋翻攝）

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台南市中西區府前路一家美容舒活館經營色情按摩，與陳姓水電工長期配合店內水電維修工作，陳男最近因工作認識剛來上班的顏姓按摩小姐，一見傾心展開追求，並花錢當起顏女的恩客，警方17日執行掃黃，在房間內活逮兩人正進行半套性交易，揭開兩人維妙的感情。

修水電修到愛上按摩小姐，39歲的陳姓水電工未婚，長期在府前路一家色情按摩店內擔任維修工，2個月前店內來了1名新的小姐，35歲的顏女也未婚，因生活壓力下海作情色按摩。

顏女的姿色在店內算佼佼者，陳男修水電時一見傾心，表明喜歡對方，展開追求，最直接的方式就是下班後，花錢「光顧」顏女，男女各取所需。

警方17日晚上持搜索票突擊這家色情按摩店，在3號房內活逮衣衫不整的陳、顏2人，顏女僅著胸罩，內褲棄置於地，爬到全身精光的陳男身上。

店家表示，這家舒活館屬半套店，每次性交易1700元，店方可抽成700至800元不等，其餘歸小姐所有。警方質疑半套店為何兩人會幾乎全身脫光光，44歲負責人花姓男子才說出陳男是店內水電工，因工作與顏女熟識，並追求對方，才會有更親密的舉動。

警方訊後，依照妨害風化罪嫌將花男移送台南地檢署，陳、顏兩人則依社維法各裁處6000元函送偵辦。

(中時 )

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