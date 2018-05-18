夜問打權》民進黨自己的民調 自己嗨？

2018年05月18日 18:47 中時電子報 綜合報導

民進黨自己的民調自己嗨？小英滿意度還有41%，真的嗎？各家民調小英不滿意度皆過半！綠民調不滿意僅48.4%，自我催眠？兩岸凍拖累外交！蔡英文施政滿意度＂兩岸關係＂墊底！救低薪沒成效？20歲-29歲高達5成不滿蔡英文執！盤點十大網友不滿事件！勞基法.拔管.815大停電.慶富案…

用腳投票？年輕人看見未來，申請大陸及國外大學暴增！大學申請放榜！招生慘…台.成.政.清缺額皆破百！放眼國際，大學申請雄女高材生紛紛走向海外？放寬門檻.獎學金.畢業工作機會多…台青年爭相赴陸發展！

陳明通陸對我善意沒回應！什麼？大陸只要認九二共識！國際空間緊縮！蔡政府的行所當行只是隔空喊話？兩岸融冰唯一鑰匙就是九二共識！蔡政府裝什麼傻？蔡政府把九二共識當爭議名詞，裝沒看到馬8年兩岸榮景？蔡總統只說台灣不提中國？協尋那位說我是中國人的蔡主委？台灣人本是中國人！兩岸坐下來談才能避免仇恨！大陸是世界第二大經濟體，台灣為何不與14億同胞共享機遇？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

林郁方(前立法委員)

吳育昇(前立法委員)

王丰(中國時報社長)

張友驊(資深媒體人)

侯漢廷(新黨新思維中心主任)

(中時電子報)