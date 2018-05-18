夜問打權》民進黨自己的民調 自己嗨？

《夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、林郁方、吳育昇、王丰、張友驊、侯漢廷。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

民進黨自己的民調自己嗨？小英滿意度還有41%，真的嗎？各家民調小英不滿意度皆過半！綠民調不滿意僅48.4%，自我催眠？兩岸凍拖累外交！蔡英文施政滿意度＂兩岸關係＂墊底！救低薪沒成效？20歲-29歲高達5成不滿蔡英文執！盤點十大網友不滿事件！勞基法.拔管.815大停電.慶富案…

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今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

林郁方(前立法委員)

吳育昇(前立法委員)

王丰(中國時報社長)

張友驊(資深媒體人)

侯漢廷(新黨新思維中心主任)

(中時電子報)

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